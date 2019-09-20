Sterlin: Hiç şakası olmaz Kraliçe'nin!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Her hafta düzenli bir şekilde TCMB tarafında açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri raporunu, yurtiçi yerleşiklerin yatırım davranışı hakkında bilgi sahibi olmak için dikkatle takip ediyoruz
- 13 Eylül ile biten haftada, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları (DTH) bir önceli haftaya göre 1,5 milyar dolar artarak 191,4 milyar dolar ile tüm zamanların yeni zirvesine ulaştı. DTH’ın kırılımına bakarsak, dövizle işi olmayan gerçek kişilerin döviz mevduatları 118,3 milyar ile tüm zamanların zirvesine yükselirken, benzer bir şekilde, tüzel kişilere ait döviz stoku da 73,1 milyar dolar ile rekor kırdı (bakınız grafik)
- DTH’ın önlenemez yükselişinin rakamsal olarak yansıması yılbaşına nazaran 30,4 milyar dolar olarak görülüyor. Bir başka bakış açısı ile, TCMB’nin politika faizini %24 seviyesine yükselttiği dönemde dahi hız kesmeyen DTH’ın, son 2 toplantıda yapılan 750 baz puan faiz indirimi ve yılın geriye kalan kısmında yapılacak olası indirimler (24 Ekim ve 12 Aralık) ile daha da yükselmesi olası görülüyor
- İşin üzücü kısmını, dövizle işi olmayan yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz yatırımını yerel para birimi yerine tercih etmesini (ters para ikamesi) uzun vadede sağlıksız bir gelişme olarak okuyoruz. Sorulması gereken soru, neden halen daha döviz yatırımı tercih ediliyor?
- AB Komisyonu Başkanı Juncker’in 31 Ekim’e kadar Brexit anlaşmasının sağlanmasının mümkün olduğunu açıklaması, kraliçeyi uçurdu. Paritenin 1,26 seviyesine dayanarak Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Brexit prangalarında kurtulacak Sterlin’i kimsenin tutamayacağını düşünüyoruz
Pek çok kez paylaştığımız GBP/TRY grafiğimizi tekrar etmekte fayda görüyoruz. Teknik manada Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) formasyonu sergileyen kurda hedef bölge (7,18-7,20 üzerinde gecelik kapanış koşulu ile) 7,80 – 8,00 bandında görünüyor.
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