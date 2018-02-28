Sterlin değer kaybetti

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği’nin sunduğu AB’den çıkış (Brexit) taslağının kabul edilemez olduğunu açıklamasının ardından İngiliz sterlini değer kaybetti.

İngiltere Başbakanı May’in, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Brexit taslağına ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından İngiliz sterlini yerel saatle 14.42’de ABD doları karşısında yüzde 0,66 değer kaybederek 1,3815 seviyesine geriledi.

İngiliz sterlini Euro karşısında ise yüzde 0,68 değer kaybederek 1,1296 seviyesine geriledi.

AB Komisyonu tarafından bu sabah yayımlanan 118 sayfalık Brexit taslağında İngiltere’nin AB’den ayrılmasını ardından AB ile Kuzey İrlanda arasında “ortak denetim alanı” oluşturabileceği önerisine yer verilmişti. Bu öneri İngiliz medyasında İngiltere ve AB ile Brexit sonrası kapsamlı bir anlaşmanın sağlanamaması halinde Kuzey İrlanda’nın Gümrük Birliği’nin bir parçası olarak kalabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Bugün İngiliz Parlamentosu’nda “Başbakan’a Sorular” oturumunda konuşan May, “Komisyonun yayımladığı yasal taslak eğer uygulanırsa Birleşik Krallık'ın ortak pazarını baltalayacak, İrlanda Denizi’nin aşağısında bir gümrük ve denetim bölgesi oluşturarak ülkenin anayasal bütünlüğünü tehdit edecektir. Buna hiçbir Birleşik Krallık Başbakanı katılamaz.” ifadelerini kullanmıştı.