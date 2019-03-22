Sterlin, Brexit sarmalında tahtaravalli misali

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.

TCMB verilerine göre, 15 Mart ile biten haftada, Bankalarda bulunan Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) 175,8 milyar dolar seviyesine yükselerek haftalık bazda 4 milyar dolar artış kaydetti . Söz konusu haftalık artış, Nisan 2017’den beri görülen en yüksek artış oldu (bakınız grafik)

. Söz konusu haftalık artış, artış oldu (bakınız grafik) Detaylara indiğimizde, dövizle işi olmayan yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin , 15 Mart ile biten haftada 1,6 milyar dolar daha aldıkları ve DTH’larının 105,7 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine yükseldiğinin altını çizelim . Yılbaşına göre artış miktarı 9,2 milyar dolar olurken, 17 Ağustos 2018 haftasına göre ise 19,6 milyar dolara oldu. Ters para ikamesinin son sürat devam etmesini büyük kırılganlık olarak görüyoruz

, 15 Mart ile biten haftada 1,6 milyar dolar daha aldıkları ve . Yılbaşına göre artış miktarı 9,2 milyar dolar olurken, 17 Ağustos 2018 haftasına göre ise 19,6 milyar dolara oldu. Ters para ikamesinin son sürat devam etmesini büyük kırılganlık olarak görüyoruz Kabaca, 200 milyar dolar net döviz açık pozisyonu olan şirketlerin (tüzel) ise, söz konusu haftada 2,4 milyar dolar aldıklarını, yılbaşına göre artış miktarının 5,6 milyar dolar olduğunu not edelim

olduğunu not edelim TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerinden devam edersek, son 2 haftada TCMB rezervlerinin kabaca 6 milyar dolar azaldığını görüyoruz

görüyoruz Tüketici eğilim anketi, Mart ayında bir önceki aya göre %2,9 oranında artışla 59,4 değerini alsa da, tüketici güven endeksinin zayıf seyrini korumaya devam ettiğini görüyoruz . Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisinin kötümser ancak yükseldiğini, genel ekonomik durum beklentisinin kötümser ancak yükseldiğini, işsiz sayısı beklentisi endeksinin kötümser ve düşüşe devam ettiğini, tasarruf etme ihtimalinin kötümser ve düşüşe devam ettiğini, otomobil satın alma ihtimalinin kötümser ve düşüşe devam ettiğini görüyoruz (bakınız grafik)

. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisinin kötümser ancak yükseldiğini, genel ekonomik durum beklentisinin kötümser ancak yükseldiğini, işsiz sayısı beklentisi endeksinin kötümser ve düşüşe devam ettiğini, tasarruf etme ihtimalinin kötümser ve düşüşe devam ettiğini, otomobil satın alma ihtimalinin kötümser ve düşüşe devam ettiğini görüyoruz (bakınız grafik) TÜİK verilerine göre bina inşaat maliyet endeksi Ocak ayında yıllık bazda %28,11 ; malzeme maliyet endeksi %28,68 ; işçilik maliyet endeksi ise %26,75 arttı. İnşaat sektöründe işlerin pek de iyi gitmediğini gösteren bir veri daha görmüş olduk (bakınız grafik)

Ocak ayında yıllık bazda %28,11 ; malzeme maliyet endeksi %28,68 ; işçilik maliyet endeksi ise %26,75 arttı. İnşaat sektöründe işlerin pek de iyi gitmediğini gösteren bir veri daha görmüş olduk (bakınız grafik) FED’in yılın ikinci toplantısında destekleyici bir tonda yaptığı iletişim (2019’da faiz artırımı öngörmemesi ve bilanço daraltmanın sonlanacağı) küresel risk iştahını canlı tutsa da, içeriye yansıması oldukça sınırlı kaldı

(2019’da faiz artırımı öngörmemesi ve bilanço daraltmanın sonlanacağı) kaldı USD/TRY kuru , FED toplantısı öncesinde test ettiği 5,48 seviyelerinden, toplantı ardından hızla 5,40’a kadar gerilese de, dün gün içinde devamlı kuzeye giderek akşam üzeri yeniden 5,48 seviyesini test etti . Gelişmekte olan ülkeler içinde TL negatif ayrışırken, Güney Afrika Randı ise pozitif ayrıştı

, FED toplantısı öncesinde test ettiği . Gelişmekte olan ülkeler içinde TL negatif ayrışırken, Güney Afrika Randı ise pozitif ayrıştı Sterlin cephesinde dün oldukça hareketli bir gün yaşandı. Dolar karşısında güne 1,32 seviyesinin üzerinden başlayan Sterlin, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit bırakması ardından dalgalı bir seyir izleyerek, Brexit gelişmelerinin gölgesinde 1,30 seviyesine kadar gevşedi

cephesinde dün oldukça hareketli bir gün yaşandı. Dolar karşısında güne 1,32 seviyesinin üzerinden başlayan Sterlin, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit bırakması ardından dalgalı bir seyir izleyerek, gevşedi Sabah saatlerinde, Sterlin’in baş döndürü hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Avrupa Birliği, İngiltere’nin birlikten ayrılma tarihinin ertelenmesi talebine koşullu onay verdi . Parlamentosu’nun önümüzdeki hafta Brexit anlaşmasını onaylaması durumunda çıkış tarihini 22 Mayıs’a, anlaşmanın onaylanmaması durumunda ise 12 Nisan’a ertelenmesine karar verdi

. Parlamentosu’nun önümüzdeki hafta Brexit anlaşmasını onaylaması durumunda çıkış tarihini 22 Mayıs’a, anlaşmanın onaylanmaması durumunda ise 12 Nisan’a ertelenmesine karar verdi Başbakan May , AB ile mutabakata varılan Brexit anlaşmasını Parlamento’dan geçirmesi için biraz daha zaman kazanırken, artan soru işaretleri ve haliyle belirsizilk, Sterlin’in dolar karşısında 1,3150 seviyesinde dengelenmesine neden oldu

, AB ile mutabakata varılan Brexit anlaşmasını Parlamento’dan geçirmesi için kazanırken, artan soru işaretleri ve haliyle belirsizilk, Sterlin’in dolar karşısında 1,3150 seviyesinde dengelenmesine neden oldu ABD borsaları geceyi %1 civarında artıda tamamlarken, sabah Asya cephesinde oldukça yatay bir seyir görülüyor . Dolar endeksi FED kararı ardından kayıplarını telafi ederken , ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri ise %2,50 sınıra yaklaşarak 2018 başından bu yana en düşük seviyesinin kıyısında kalmaya devam etti

. , ise %2,50 sınıra yaklaşarak kıyısında kalmaya devam etti Küresel piyasalarda bugün, Almanya ve ABD’de açıklanacak ve ekonomik aktivitenin en iyi göstergesi olan PMI endeksleri; Euro Bölgesi Ocak ayı cari işlemler dengesi ile ABD ikinci el konut satışları takip edilecek

endeksleri; dengesi ile takip edilecek USD/TRY cephesinde 24 saat içinde 5,48’den 5,40’a ve yeniden 5,48’e yükselen kurun, kısa bir zaman diliminde, teknik manada 5,5450 seviyesini hedefleyeceği görüşümüzün halen daha arkasında duruyoruz

24 saat içinde 5,48’den 5,40’a ve yeniden 5,48’e yükselen kurun, kısa bir zaman diliminde, halen daha arkasında duruyoruz İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü ‘nün amacı “farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji sağlamak” olarak nitelendiriliyor #21MartDünyaŞiirGünü

‘nün amacı “farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji sağlamak” olarak nitelendiriliyor #21MartDünyaŞiirGünü Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom #21MartDownSendromuGünü



Haftalık Para ve Banka İstatistikleri



Düzenli bir şekilde, her hafta Perşembe günü TCMB’nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleri önemler takip ediyoruz. Özellikle, KKTC’nin aksine, sade vatandaşın dövizle borçlanmasının yasak olduğu Türkiye’de, yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin bankalarda bulunan döviz ve altın mevduatları (DTH), 08-15 Mart haftasında 1,6 milyar dolar; tüzel kişilerin ise 2,4 milyar dolar yükseldi. Gerçek kişilerin DTH, 6 aydır yükselişini sürdürerek 105,7 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte, bankalarda bulunan toplam DTH, bir önceki haftaya nazaran toplamda 4 milyar dolar artarak 175,8 milyar dolara yükseldi.



Gerçek ve Tüzel kişilerin döviz tevdiat hesapları, 15 Mart ile biten hafta 175,8 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaştı









Kaynak: TCMB





TCMB rezervlerinin son 2 haftada ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. 01 Mart ile biten haftada 100 milyar dolara yükselen rezervler (brüt+altın), 15 Mart ile biten haftada 94,4 milyar dolara geriledi





Kaynak: TCMB





Tüketici Güven Endeksi



TÜİK ile TCMB işbirliğinde yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %2,9 oranında artışla 59,4 değerini aldı



Tüketici güven endeksinin zayıf seyrini korumaya devam ettiğini görüyoruz.



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,2 iken, Mart ayında %4 oranında artarak 78,3 oldu (kötümser ancak yükseliyor)

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 75 iken, Mart ayında %4,9 oranında artarak 78,6 oldu (kötümser ancak yükseliyor)

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 59 iken Mart ayında %0,1 oranında azalarak 58,9 oldu (kötümser ve düşüşe devam ediyor)

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 22,02 iken, Mart ayında 22 oldu (kötümser ve düşüşe devam ediyor)

Otomobil satın alma ihtimali Şubat ayında 11,04 iken, Mart ayında 9,68 oldu (kötümser ve düşüşe devam ediyor)





Kaynak: TÜİK