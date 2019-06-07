 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
42 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
115 0
 
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
66 0
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
58 0
Dikkat Aranıyorlar!
Dikkat Aranıyorlar!
66 0
Terkan’dan Feray için baby shower
Terkan’dan Feray için baby shower
75 0
YDÜ’den 50. sergi
YDÜ’den 50. sergi
11 0
banner82

S&P’den kritik TL açıklaması

banner27

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, TL'nin değerinin temel olarak çok düşük olmasının ihracat odaklı sektörlere destek vereceğini belirtti

banner262
S&P’den kritik TL açıklaması
banner267

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, TL değerinin düşük olması nedeniyle bazı hizmetlerin ihracata odaklanacağını söyledi.

TEMEL PARA BİRİMİNİN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR

S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, dünkü telekonferansta Türkiye’de ekonomik büyümenin olası itici güçleri hakkında, “İhracat son derece iyi bir seyir izledi ve hizmet ihracatı dahil olarak izlemeye devam ediyor. Türkiye ekonomisindeki parlak bir nokta bu… çünkü para birimi temel olarak değerinin altında (işlem görüyor)” dedi. TL 2018’i dolar karşaısında yüzde 28 kayıpla kapattıktan sonra bu yıl da yüzde 9’a yakın değer yitirdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.