banner107
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
26 0
9 ay sonra, yeniden doğdular
9 ay sonra, yeniden doğdular
227 0
İddialılar galibiyetle başladı
İddialılar galibiyetle başladı
128 0
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
214 0
İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!
İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!
37 0
Hayatınızı Kurtaracak 16 Altın İpucu
Hayatınızı Kurtaracak 16 Altın İpucu
88 0
İddialılar hızlı başladı
İddialılar hızlı başladı
299 0
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
36 0
banner82
banner147

Sosyal Sigortalar'dan borçlulara önemli kolaylık

banner27

Sosyal Sigortalar'dan borçlulara önemli kolaylık
banner192

Başbakanlık, “Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nda Sosyal Sigortalar gecikme faizleri ve borçları ile ilgili karar alındığını açıkladı” haberine ilişkin düzeltme yayımladı. Açıklamada, “Haberde ifade edilen ‘Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede %65’ ifadesindeki yüzdelik yanlış yazılmış olup %75 olarak düzeltilmiştir” denildi.
Başbakan Tufan Erhürman’ın Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklamasının düzeltilmiş hali aşağıdaki gibidir:
"İşletmelerimizin bu dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'ndan bugün geçen yasa gücünde kararnamelerle, Sosyal Sigortalar Yasası altında, Ocak 2015'ten bugüne borcu olan işletmelere, Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede %75, peşin ödemede %85 indirim yapılarak borçlarını ödeme olanağı sağlandı. Ayrıca sigorta prim borcu olmayan işletmeler de ödemelerinde %1.5 indirimden yararlanacak."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.