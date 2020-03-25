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Sosyal Sigortalar Dairesi prim ödemelerini online alacak

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Sosyal Sigortalar Dairesi prim ödemelerini online alacak

Sosyal Sigortalar Dairesi, ülkede yaşanan corona  virüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkın sağlığını korumak adına sigortalıların hizmetine sunulan online başvuru uygulamasına ilaveten, prim ödeme işlemlerinin de online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni bir uygulama başlattığını duyurdu. 
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 
Online prim ödemesi yapmak isteyen sigortalılar,  işçi ve işveren primlerini, kendileri veya muhasipleri aracılığıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ssd.gov.ct.tr adresli web sitesinden  gerçekleştirebilecekler.

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