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Sönmez’in hobisi girişime dönüştü

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Değirmenlikli vatandaştan evde istiridye mantarı yetiştiriciliği

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Sönmez’in hobisi girişime dönüştü
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Değirmenlik köyü sakinlerinden Mustafa Sönmez, evinin garajında yetiştirmeye başladığı “İstiridye Mantarı” ile kendi adına yeni bir girişimciliğe el attı.

Adana’da aldığı mantar yetiştiriciliği eğitiminin ardından, mantarı süpermarketten veya manavdan almak yerine kendi yetiştirmeye başlayan Mustafa Sönmez, maddi olarak da kendine kazanç sağlayacak olan bu hobisi ile ilerlemeyi planlıyor.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün (10.04.2019), Mustafa Sönmez’i ziyaret ederek, mantar yetiştiriciliğiyle ilgili Sönmez’den bilgi aldı.

Kaynattığı samanları yüzde bir kepek ve yüzde bir alçı ile karıştırarak torbalara koyan Mustafa Sönmez, mantarların büyüyebilmesi için nemli ve karanlık ortama ihtiyaç duyulmasından dolayı onları garajında yetiştiriyor.

Başkan Ali Karavezirler, İstiridye Mantarı yetiştirmeye başlayan Mustafa Sönmez’i girişimciliğinden dolayı tebrik ederken, üretimini geliştirmek isteyen Sönmez’in Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan detaylı bilgi alabileceğini söyleyerek kendisini oraya yönlendirdi.

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