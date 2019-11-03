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“Şirket kurma süreçleri yatırımcıları bezdiriyor”

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İŞAD Başkanı Mamülcü, iş insanlarının şirket kurma sürecinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek, minimum 45 günde bir şirketin kurulum süreci olduğunu ve yatırımcıların bu konuda büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti

“Şirket kurma süreçleri yatırımcıları bezdiriyor”
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İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyeleri haftalık gerçekleştirdikleri sohbet toplantıları çerçevesinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı ağırladı.

İŞAD Başkanı Mamülcü, “en büyük ve en geniş kapsamlı” bakanlık olan İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

Mamülcü, iş insanlarının şirket kurma sürecinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek, minimum 45 günde bir şirketin kurulum süreci olduğunu ve yatırımcıların bu konuda büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti. 

İş insanlarının sürekli olarak bürokratik engellerle mücadele ettiğine değinen Mamülcü, iş yaşamında karşılaşılan birçok sorun olduğunu ve hükümetlerin bu konuda gerekli düzenlemeleri bir an önce yapmaları gerektiğini savundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, İkamet ve Vizeler Tüzüğü ile getirilen düzenlemeler ve son zamanlarda gündemi meşgul eden belediyeler reformu hakkında da İŞAD yönetim kuruluna bilgi verdiği belirtildi.

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