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Seyrüsefer borcu olanlara son fırsat

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Seyrüsefer borcu olanlara son fırsat
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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplandı.

Komite, “Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnameyi” oybirliği ile kabul etti.  

Kararname, kayıtları iptal edilen ve geçmiş yıllara ait seyrüsefer borcu bulunan araçlar için bir aylık ek af süresi verilmesini öngörüyor..

Meclis açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililerin de toplantıda görüş ve önerilerini sunduğu kaydedildi.

Toros başkanlığındaki toplantıya UBP milletvekilleri Ersin Tatar, Olgun Amcaoğlu, Hasan Taçoy ve Menteş Gündüz, HP milletvekilleri Mesut Genç ve Gülşah Şanver Manavoğlu ile CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.

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