- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Türk Mali piyasaları, son 3 aydır pozitif ayrışıyor. Dün bültenimizde de gösterdiğimiz üzere, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında performansına baktığımızda, Türk Lirası %11,40 değer kazancı ile listenin tepesinde yer alıyor
- İster S-400 füzeleri deyini, ister ABD’den gelecek (olası) CAATSA yaptırımları, isterTCMB Başkanı’nın alışılmadık bir şekilde görevinden alınması, isterse TCMB’nin faiz indirimi veya bu hafta Çin Yuan’ın 10 yıl sonra devalüe olması… Şunu açık bir şekilde kabul etmek gerekiyor ki pek çok yatırımcı TL rallisine inanmadı ve ralliyi kaçırdı
- Türk Lirası’nın değer kazanacağına bir türlü inanmak istemeyen, her durumda seviye gözetmeksizin döviz yatırımını tercih eden bireylerin (gerçek kişilerin) Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) 26 Temmuz ile biten haftada 116,5 milyar dolar ile rekor kırdı
- Haliyle yılbaşına göre 20 milyar dolar biriktiren gerçek kişilerin ağızlarında, kurun sert gerilmesi ile bugünlerde “Aşkın Kitabı: Sevdim sevdim bak ne hale geldim” şarkısı yer alıyor
- TCMB’nin 2015 yılından sonra gerçekleştirdiği ilk ve montanı yüksek faiz indirimi ardından devamının da gelebileceği beklentisinin iyice oturması ardından tahvil piyasalarına yönelik ilgi bayram tatili öncesinde TL ve TL cinsi varlıkları desteklemeyedevam ettiğini görüyoruz
- Böyle ortamlarda çok alışığız yurtdışı menşeili kaleme alınan raporlara. Deutsche Bank’ın Rus Rublesi ve Güney Afrika Randı’na karşı Türk Lirası öneren raporuna dün Societe General de eklendi. Her iki raporda da, özellikle Çin-ABD geriliminin Türkiye’yi etkilemeyeceği ve özellikle S-400 konusunda yaptırımların savuşturulduğuna yer verilmiş ve USD/TRY kurunda hedef seviye olan 4,7026 zarar kes ise 5,8091 olarak belirlenmiş. Çok “acayip” adamlar bunlar
- Dün, özellikle, ticaret görüşmelerinde kapıların tam olarak kapatılmadığı algısının yeniden piyasalara aşılanması ile gün boyu yara sarma çalışmaları takip edildi. ABD’de önde gelen 3 büyük endekste son 5 günde yaşanan tahribatın yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu hesaplıyoruz.
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