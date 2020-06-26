Serbet Liman Bölgesi'ne istihdamı artırıcı projeler yapılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Serbest Bölge’nin daha da geliştirilmesi ve buradaki istihdamın artırılmasına yönelik düşünceleri olduğunu ve bunlar üzerindeki çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyerek serbest bölge kavramını ileri taşımak amacında olduklarını vurguladı

Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Liman bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bugünkü mesaisinin önemli bir bölümünü Gazimağusa’ya ayıran Başbakan Tatar, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü, liman içerisinde yer alan Ticaret Dairesi, Ambarlama İşleri Amirliği, Gümrük Şube Amirliği, tersane, Mağusa Limanı, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi, Başkılavuz ve Liman Başkanlığı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başbakan Tatar’a ziyaretlerinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti.

Yetkililerden bilgi alan Başbakan Tatar, personelle de bire bir görüştü.

CURCİOĞLU

Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’ndeki ziyarette, Serbest Liman Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu, Serbest Liman’da 1016 tane posta kutusu şeklinde çalışan firma ve 96 tane de kiracı bulunduğunu kaydetti.

Curcioğlu, Serbest Liman’ın pandemi döneminde ülkeye önemli katkı yaptığını, 41 bin litre Sağlık Bakanlığı’na, 1000 litre de Milli Eğitim ve Kültür Baklanlığı’na saf alkol verdiklerini, bu alkollerin dezenfektan olarak halka dağıtıldığını belirtti.

Curcioğlu, aynı dönemde 56 bin ton ekmeklik buğday verdiklerini ve Serbest Liman’da kurulan atölyede maske üreterek Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıklara hibe edildiğini kaydetti.

Curcioğlu, Serbest Liman’ın ülke ekonominse çok büyük katkısı olan ve kendi kendini idare edebilen bir kurum olduğunu ifade etti.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Serbest Bölge’nin daha da geliştirilmesi ve buradaki istihdamın artırılmasına yönelik düşünceleri olduğunu ve bunlar üzerindeki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Taçoy, bazı yasalarda değişiklik yapmak suretiyle istihdamı artırıcı önlemleri gerçekleştirebilmek ve serbest bölge kavramını ileri taşımak amacında olduklarını belirtti.

Serbest bölge içerisinde serbest bölge faaliyetleri ve özel serbest bölge olmak üzere iki unsur bulunduğunu kaydeden Taçoy, özel serbest bölge ile ilişkilerde özellikle Gemikonağı kısmında oldukça fazla problem olduğunu, bu problemlerin giderilmesi için Aralık ayından beri çalışılmakta olduklarını ifade etti.

Taçoy, CMC bölgesinde yaratılan çevresel düzensizliğin ortadan kaldırılmaması ve itaat edilmeyen sözleşme kuralları da dikkate alınarak, buranın tahliyesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Taçoy, bölgesel temizlik için yapılması gerekenleri, serbest bölgenin önemini arz eden konularda yapılması gerekenleri ortaya koyan, faaliyetlerin daha faydalı olabileceği istihdamı artırıcı çalışmaları hızla hazırlayarak bu konudaki raporu Başbakan’a sunacağını belirti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, önemli bir liman olan Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nin yıllardır faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu belirterek, “Burası esas itibarıyla uluslararası bağlantılardan dolayı birtakım yatırımların olduğu bir bölge” dedi.

Serbest Liman Bölgesi’nin yatırım bölgesi ve istihdam kapısı olduğunun altını çizen Tatar, bu bölgede faaliyetlerin arttığını ve buna bağlı olarak da birtakım şikayetlerin ortaya çıktığını kaydetti.

Başbakan Tatar, Serbest Liman’ın bir kısmının başka yere taşınması ve Gazimağusa’da çevresel anlamda çağdaş beklentilerin yerine getirilmesi için adımlar atılması düşüncesinde olduğunu da vurguladı.

Tatar, KKTC’nin güçlenmesi ve gelişmesine katkı yanında, Serbest Liman Bölgesi sayesinde tanınmamışlığın ötesinde uluslararası bağlantılarla yatırımların yapıldığını ve Serbest Liman Bölgesi’ne ilginin her geçen gün arttığını söyledi.