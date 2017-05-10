"Serbest piyasa ekonomisinden vazgeçilmeli"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçilmesi gerektiğini, arpanın TÜK’ün elinde olmasının çok önemli olduğunu, aksi takdirde sıkıntı yaşanacağını ifade etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ve sistemin miadını doldurduğunu savunarak, “Bu ülkede bu sistem bitti, yeni bir sistem kurulmalı. Bu sistem turizm ve üretim üzerine kurulmalı” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek, Başkan Hüseyin Çavuş Kelle ile görüştü.

Görüşmede konuşan Kelle, Toprak Koruma Yasası’nın en kısa sürede Cumhuriyet Meclis’inden geçirilmesi ve uygulamaya konması gerektiğini söyleyerek, en verimli toprakların inşaat sektörüne kaptırıldığını, bu şekilde devam edilirse tarım yapacak kaliteli, verimli toprak kalmayacağını kaydetti.

Kelle, kuraklık tespitlerinin geç yapıldığını, bunun sorun yarattığını kaydetti.

1982 yılında hazırlanan Tarım Sigorta Yasa ve tüzüklerine göre yapılan değerlendirmelerin doğruluğunun tartışılır olduğunu söyleyen Kelle, yasanın çağdışı kaldığını, Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Kelle, bazı destek ödemelerinin yapıldığını, ekim ayında yapılması gereken Doğrudan Gelir Desteği’nin henüz çıkmamasının kendilerini zora soktuğunu kaydetti.

Akaryakıt ödemelerinin de gününde yapılmamasının üreticiyi zora soktuğunu söyleyen Kelle, ürün değerlendirmesi ve alım şekli gibi konularda da sıkıntı yaşandığını belirtti.

“SERBEST PİYASA EKONOMİSİNDEN VAZGEÇİLMELİ”

Kelle, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçilmesi gerektiğini, arpanın TÜK’ün elinde olmasının çok önemli olduğunu, aksi takdirde sıkıntı yaşanacağını ifade etti.

Üreticilere çağrıda bulunan Kelle, TÜK ve Çiftçiler Birliği fiyat açıklamadan ürününü teslim etmemelerini istedi.

Ülkede çeşitli türlerde arpa ve buğday bulunduğunu söyleyen Kelle, bunların hangisinin ülkeye uygun olduğunun tespit edilmediğini, tohumluk stokuna yönelik de çalışma bulunmadığını belirtti.

“TOPRAK KORUMA YASASI GEREKLİ”

Toprak Koruma Yasası’nın en kısa sürede Cumhuriyet Meclis’inden geçirilmesi ve uygulamaya konması gerektiğini söyleyen Kelle, en verimli toprakların inşaat sektörüne kaptırıldığını, bu şekilde devam edilirse tarım yapacak kaliteli, verimli toprak kalmayacağını kaydetti.

Kelle, tarımsal ürünlerin turizm sektöründe kullanımında yeterli orana ulaşılamadığını anlattı.

Tarım Master Planı’na da değinen Kelle, çok iyi incelenerek, tüm tarafların görüşlerinin alınması gerektiğini belirtti.

ERHÜRMAN: “ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILMIYOR OYSA…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkede kısa vadeli ve sistematik sorunlar bulunduğunu söyledi.

Birçok sektörde ödemelerin hükümet tarafından zamanında yapılmadığı söyleyen Erhürman, “Oysa hükümetin en iyi parayı Türkiye’den biz ister biz alırız taahhüdü vardı” dedi.

Hükümetin ve bu sistemin miadını doldurduğunu belirten Erhürman, “Bu ülkede bu sistem bitti, yeni bir sistem kurulmalı. Bu sistem turizm ve üretim üzerine kurulmalı” dedi.

“TURİZMDE YERLİ ÜRÜN KULLANIMI YÜZDE 13”

Turizmde yerli ürün kullanımının yaklaşık yüzde 13 olduğuna işaret eden Erhürman, yüz ürünün beşinin yerli ürün olduğunu, bunun da turizmin ekonomide lokomotif sektör olmadığını gösterdiğini belirtti.

Erhürman, üretime dayalı, yerli ürünlerin turizme katıldığı ve turizmin lokomotif olduğu, planlı bir ekonomik modele geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kırmızı, verimli toprakların inşaat alanında kullanılmasını eleştiren Erhürman, bunun gelecek kuşaklardan çalan bir adım olduğunu kaydetti.

Erhürman, “Birlikte üretim eksenli plan yapmalıyız” dedi.