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Serbest düşüşün yaşandığı "Kara" bir Pazartesi geride kaldı

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Serbest düşüşün yaşandığı "Kara" bir Pazartesi geride kaldı

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:

  • Dün finansal piyasalar açısında oldukça zor bir gündü. 19 Ekim 1987’de yaşanan büyük çöküş ardından, 09 Mart 2020’de tarihe adını yazdırdı. 
  • Bir tarafta koronavirüsün tetiklediği riskten kaçma eğilimi, öte yandan Suudi Arabistan’ın petrol savaşlarını başlatarak üretimi günlük görülmemiş seviyelere yükselteceği haberi, petrolün adeta çakılmasına neden oldu. 
  • Tabir caizse, domino etkisi yaratan petrol savaşları, küresel mali piyasalarda “serbest düşüşüne” neden oldu.  
  • Yunanistan ve İtalya borsası %10’dan fazla değer kaybederken, ABD borsası S&P500 otomatik devre kesicilerin uygulandığı günde %7,6 geriledi.  
  • ABD borsası S&P son 13 günde %20 değer kaybettiği düşünülürse, borsanın market capı (piyasa değeri) 22,7 trilyon olduğu bir ortamda son 13 günde 4,5 trilyon dolar buharlaştı!   
  • Her ne kadar virüsün ölüm oranı yüksek olmasa da, yarattığı korkunun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. İnsanların sokağa çıkmaya korktuğu, gemi ve uçakları park halinde kaldığı bir ekosistemde tedarik zincirinin kırılması, ister istemez akıllara ani duruş (sudden stop) riskini getiriyor. 
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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