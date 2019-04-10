- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
ABD kongre komite lideri, Türkiye’yi S-400 füze savunma sistemi satın alma planlarını sürdürmesi halinde katı yaptırımlara maruz kalabileceği uyarısında bulundu ve yasama organlarında başka adımların da atılabileceğini belirtti
- Senatörler “Türkiye, bu yılın sonunda topraklarında ya gelişmiş savaş uçağı F-35’e ya da Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olacak. İkisine birden sahip olmayacak. Yaptırımlar Türk ekonomisini çok sert vuracak, uluslararası piyasaları sarsacak, yabancı yatırımcıları korkutacak ve Türk havacılık ve savunma sanayini zarar verecek" dedi
- Türkiye cephesinde ise, Rusya ile S-400 alımı için yapılan anlaşmanın bitmiş bir anlaşma olduğunu belirten Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslimat tarihinin de Temmuz ayından önce yapılabileceğini açıkladı
- “Seçimlerden sonra S-400 füzelerinden önce” olan başlığımız tek başına pek çok şeyi ifade etse de, konuyu biraz daha açalım. Türk mali piyasalarında, seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen, İstanbul özelinde devam eden kafa karışıklığı karşısındatemkinli bir bekleyiş hakim
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yasal düzenlemeyle sandık başkanlarının kamu görevlilerinden olması gerektiğinin altını çizerken, “İstanbul’da bazı yerlerde farklıkların olduğunu, samimi bir bakış olsa bu iptale götürür” açıklamasını yaptı
- İçerde siyasi belirsizlik, dışarda ise geçen sene Papaz Brunson olayında olduğu üzere bir kez daha ABD - Türkiye ilişkilerinin gerilebileceği endişesi, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde baskı kurmaya başladı
- USD/TRY kuru oldukça kritik bir seviye olarak gördüğümüz 5,71 seviyesinin kıyısında işlem görüyor. Teknik manada, 5,71 üzerinde olası bir kapanış, 5,84 seviyelerinin önünü açabilir. Aşağıda ise 5,64 seviyesini takip ediyoruz
- Bu bakış açısı ile, yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye’nin risk algısını yansıtan 5 yıl vadeli CDS primleri yüksek seviyesini korurken, Türkiye’nin negatif ayrıştığını görüyoruz (bakınız grafik)
- Bir yandan Brexit belirsizliği, diğer yanda yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri ve yavaşlayan Alman ekonomisi ile 1,12’li seviyelerde salınan EUR/USD paritesi, ABD’nin Airbus’a ek vergi uygulayabileceği açıklamasının ardından Avrupa tarafından da aynı şekilde karşılık gelmesi ile yön arayışında karmaşık bir seyir izliyor. Avrupa ile yeni bir ticaret savaşının tetiklenmesi, yatırımcıların en son arzu ettiği gelişme olacaktır. Bu süreçten altının beslenebileceğini düşünüyoruz.
- IMF’nin küresel büyüme tahminlerini düşürmesi, küresel ticarete ilişkin belirsizlikler ve ABD-AB arasında yaşanması olası ticaret savaşlarının gölgesinde ABD borsaları geceyi baskı altında tamalarken, bu sabah Asya hisse senedi piyasaları da düşüş eğiliminde.
- Bugünün veri takviminde, içerde Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Albayrak’ın açıklayacağı reform paketini dinleyeceğiz. Makro cephede ise, sabah saatlerinde İngiltere’de açıklanacak büyüme verisi ve sanayi üretimi, günün ikinci yarısında ise ABD’de açıklanacak ABD tüketici enflasyon verisi takip edilecek. Faiz artırım beklentisi 2020’ye uzayan Avrupa Merkez Bankası’nın da olağan faiz toplantısı takip edilecek
Güney Afrika, Türkiye, Brezilya, Rusya
01/01/2019 =100 kabul edilirse (yani 4 ülke de aynı seviyeden yarışa başlarsa), aşağıdaki grafikten görülebileceği üzere, CDS primlerindeki değişimi, yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye risk algısını arttığını, Brezilya, Rusya, G. Afrika’nın ise azaldığına işaret ediyor. Bu sabah itibarı ile, Türkiye tahvilini sigortalama bedeli olarak görülen CDS primi 403 puan seviyesinde yüksekliğini korurken, bir zamanlar yan kulvarımızda koşan Brezilya 169, Güney Afrika 179 , Rusya ise 130 puan seviyesinde bulunuyor. CDS primleri gevşemeden, TL ve TL cinsi yatırım araçlarında istenilen performansın kaydedilmesi oldukça zor görünüyor
Kaynak: Reuters
USD/TRY
USD/TRY kurunda, teknik manada 5,71 seviyelerinin üzerinde yükselişin ivme kazanacağını düşünüyoruz. Aşağıda ise 5,64 seviyesi takip edilebilir
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.