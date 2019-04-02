Seçim sorası USD/TL'de dalgalı seyir görülürken, gözler Türkiye-ABD ilişkilerinde

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.

Piyasa ve siyasi cepheden dar bir bakış açısı ile, Türkiye yerel seçim sonuçlarının olumlu olacağı düşünülüyor . Siyasette gaz ve fren pedalının farklı kişilerde olması, bozulan kuvvet ayrımını tamir ederek yönetimin “normalleşmesine” ve bu da ister istemez siyaset dilinin “yumuşamasını” sağlayacaktır

. Siyasette gaz ve fren pedalının farklı kişilerde olması, bozulan kuvvet ayrımını tamir ederek yönetimin “normalleşmesine” ve bu da ister sağlayacaktır İstanbul Sanayi Odası ve Markit iş birliğinde açıklanan Türkiye İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeks i (PMI) Mart ayında 47,2 oldu (Şubat 46,4). Her ne kadar, veri son 12 aydır büyüme ile daralmanın ayrıştığı kritik çizgi olan 50’nin altında yer alsa da, Eylül 2018’den bu yana kademeli olarak yükselerek toparlanma sinyalleri veriyor

i (PMI) Mart ayında 47,2 oldu (Şubat 46,4). Her ne kadar, veri son 12 aydır büyüme ile daralmanın ayrıştığı kritik çizgi olan 50’nin altında yer alsa da, veriyor İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için Mart ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, İstanbul’da Ücretliler Geçinme Endeksi, Mart ayında (perakende fiyatlar) aylık %0,75 artarken, yıllık artış ise %17,74 oldu

(İTO), İstanbul için Mart ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, oldu İTO ile TÜİK arasında Mart ayına özel güçlü bir korelasyon var . Son 15 yılın Mart aylarında, İTO enflasyonu ortalama %0,96 artarken, TÜİK ise aynı dönemde %0,71 artış göstermiş. Yarın açıklanacak resmi enflasyon öncesinde , Reuters anketine katılan kurumların tahminleri medyan bazda aylık %0,92 ; yıllık ise %19,57 artışa işaret ediyor

. Son 15 yılın Mart aylarında, İTO enflasyonu ortalama %0,96 artarken, TÜİK ise aynı dönemde %0,71 artış göstermiş. , Reuters anketine katılan kurumların tahminleri medyan bazda artışa işaret ediyor Euro Bölgesinde dün açıklanan ve büyümenin öncü göstergesi olan üretim PMI verisi , uzun bir süre ardından büyüme ile daralmanı ayrıştığı 50 eşik bölgesinin altına gerileyerek daralmaya işaret etti . Zayıf verinin bir yansıması olarak EUR/USD paritesi yeniden 1,12 seviyesinin altını test ediyor . Teknik manada son dönemlerin en düşük seviyesi olan 1,1174 altında düşüş ivme kazanabilir

, uzun bir süre ardından büyüme ile daralmanı ayrıştığı . Zayıf verinin bir yansıması olarak . Teknik manada son dönemlerin en düşük seviyesi olan 1,1174 altında düşüş ivme kazanabilir ABD, Ankara’nın Rusya’dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemlerine karşı, F-35 savaş uçağında kullanılan ekipmanların Türkiye’ye tedariğini durdurduğunu açıkladı. ABD’nin yaptırım uygulamaya başlaması ve tonun sertleşmesi, ister istemez ABD-Türkiye ilişkilerinin sağlığı açısından piyasalar tarafından sorgulanacaktır

açıkladı. ABD’nin yaptırım uygulamaya başlaması ve tonun sertleşmesi, ister istemez ABD-Türkiye ilişkilerinin sağlığı açısından piyasalar tarafından sorgulanacaktır Reuters haberine göre, Türkiye F-35'in gövde, iniş takımı ve kokpit gösterge parçalarını üretiyor. F-35'in karmaşık küresel üretim ve tedarik zinciri planları hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Türkiye'nin projede vazgeçilemez bir rolü olmadığını belirtiyor. ABD'nin bu kararının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO zirvesi için bu hafta Washington'a yapacağı ziyarette ele alınması bekleniyor

bekleniyor Dün seçim sonuçları ardından yön bulmakta zorlanan USD/TRY kuru, sabah saatlerinde 5,70 seviyesine varan bir yükseliş kaydetmesi ardından, günün ikinci yarısında, seçim sonuçlarının olumlu algılaması ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin kaydettiği iyimser seyre ayak uydurarak gevşedi. Bir tarafta Çin’de açıklanan olumlu PMI verisi, diğer tarafta Moody’s’in Güney Afrika’nın kredi notunu sabit bırakmasıyla oluşan iyimser hava, gelişmekte olan ülke para birimlerini Güney Afrika Rand’ı önderliğinde sürükledi. Gece geç saatlerde 5,45 seviyesine varan bir düşüş sergileyen USD/TL kuru, F35 haberi ile bu sabah yeniden 5,58 seviyesine yükseldi . Türk Lirası’nın oynaklık oranı Bitcoin'i geçmiş vaziyette. Bu nedenle de sağlıklı yorum yapmakta çok zorlanıyoruz

ardından, günün ikinci yarısında, seçim sonuçlarının olumlu algılaması ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin kaydettiği iyimser seyre ayak uydurarak gevşedi. Bir tarafta Çin’de açıklanan olumlu PMI verisi, diğer tarafta gelişmekte olan ülke para birimlerini Güney Afrika Rand’ı önderliğinde sürükledi. USD/TL kuru, . Türk Lirası’nın oynaklık oranı Bitcoin'i geçmiş vaziyette. Bu nedenle de sağlıklı yorum yapmakta çok zorlanıyoruz İngiltere cephesinde Brexit her geçen gün biraz daha karmaşık bir hal alıyor . Dün Parlamento’da yapılan 4 yeni Brexit oylaması da yeterli çoğunluğu alamadı . İlerleyen günlerde, bir gelişme sağlanamadığı takdirde, İngiltere, AB’den 12 Nisan’da ayrılmış olacak . GBP/USD paritesi 1,30’lu seviyelerde salınmaya devam ediyor

. Dün Parlamento’da yapılan . İlerleyen günlerde, bir gelişme sağlanamadığı takdirde, . GBP/USD paritesi 1,30’lu seviyelerde salınmaya devam ediyor Londra piyasalarında yeniden TL gecelik swap faizlerinin yükseldiğini görüyoruz . TL faizlerde yaşanan yükseliş, ister istemez içerde tahvil ve hisse senedi piyasaları üzerinde baskı kuracaktır

. TL faizlerde yaşanan yükseliş, ister istemez içerde tahvil ve hisse senedi piyasaları üzerinde baskı kuracaktır ABD hisse senedi endekslerinin geceyi %1’in üzerinde primli kapatmasının ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasaları da alıcılı seyrediyor. Bugünün veri takviminde, içerde, TCMB tarafından açıklanacak Finans Kesimi Dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülükleri takip edilecek. Son açıklanan veriye göre yaklaşık 198 milyar dolar nette borcu olan şirketlerin, son dönemlerde yaşanan kur şoku karşısında ciddi bir kambiyo zararı ile karşı karşıya kaldıklarını not etmek gerekiyor



Londra piyasalarında TL gecelik faizler yeniden yükselmeye başladı



Seçim öncesindeki hafta, TL likiditesini kısan TCMB, yabancı yatırımcıların da TL’ye ulaşmasını zorlaştırarak gecelik swap faizlerinin %650 seviyesine varmasına neden oldu. Haftanın son iş günü TL musluğun açılması ile yaşanan normalleşme, dün itibarı ile Londra piyasalarında gecelik swap faizinin yeniden %250 seviyelerine yükselerek yeniden soru işaretlerinin başladığına işaret ediyor. TL faizlerde yaşanan yükseliş, ister istemez içerde tahvil ve hisse senedi piyasaları üzerinde baskı kuracaktır





Kaynak: Reuters





İTO Şubat ayı enflasyonu



İTO ile TÜİK arasında Mart ayına özel güçlü bir korelasyon var. Son 15 yılın Mart aylarında, İTO enflasyonu ortalama %0,96 artarken, TÜİK ise aynı dönemde %0,71 artış göstermiş. Yarın açıklanacak resmi enflasyon öncesinde, Reuters anketine katılan kurumların tahminleri medyan bazda aylık %0,92 ; yıllık ise %19,57 artışa işaret ediyor





Kaynak: TÜİK





İSO & Markit PMI Verisi



İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Markit iş birliğinde açıklanan Türkiye İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart ayında 47,2 oldu (Şubat 46,4). Her ne kadar, veri son 12 aydır büyüme ile daralmanın ayrıştığı kritik çizgi olan 50’nin altında yer alsa da, son Eylül 2018’den bu yana kademeli olarak yükselerek toparlanma sinyalleri veriyor