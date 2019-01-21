Sebze fiyatlarında uçurum fark

Güney Kıbrıs’ta kötü hava koşulları nedeniyle sebze fiyatları arttı. Salatalığın bile kilosu 4 Euro’ya fırladı.
Sera salatalığın kilosu 2 Euro 80 sent, tarlada yetiştirilen salatalığın kilosu 4 Euro ve domatesin kilosu 2 Euro 20 sent’ten satılıyor.
Fasulye ve diğer baklagil fiyatları 6 Euro 50 sent ile 4 Euro 50 sent arasında değişirken, kabak fiyatları 4-4.50 Euro civarında.
Karnıbahar 1,30 Euro, brokoli 3,30 Euro, kolokas-bullez 2,80 Euro ve biber 3,50 Euro’dan satılıyor.
Öte yandan bu fiyatlarla birlikte kuzeydeki sebze fiyatları arasında büyük fark oluştu.
Fiyat karşılaştırması şöyle:
|
Kuzey
|
Güney
|
Salatalık
|
12 TL
|
4 Euro (24.50 TL)
|
Domates
|
9.50 TL
|
2. 20 Euro (13.50 TL)
|
Fasülye
|
18.50 TL
|
6.50 Euro (40 TL)
|
Kabak
|
13 TL
|
4.50 Euro (28 TL)
|
Karnabahar
|
3.49 TL
|
1.30 Euro (8 TL)
|
Brokoli
|
6 TL
|
3.30 Euro (20 TL)
|
Kolokas
|
12 TL
|
2.80 Euro (17 TL)
|
Biber
|
10 TL
|
3.50 Euro 21.50 (TL)