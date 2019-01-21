Sebze fiyatlarında uçurum fark

Güney ile Kuzey’deki sebze fiyatları arasındaki fark açıldı. Güney’de bazı sebze ürünleri, Kuzey’deki fiyatın iki misline çıktı

Güney Kıbrıs’ta kötü hava koşulları nedeniyle sebze fiyatları arttı. Salatalığın bile kilosu 4 Euro’ya fırladı. Sera salatalığın kilosu 2 Euro 80 sent, tarlada yetiştirilen salatalığın kilosu 4 Euro ve domatesin kilosu 2 Euro 20 sent’ten satılıyor. Fasulye ve diğer baklagil fiyatları 6 Euro 50 sent ile 4 Euro 50 sent arasında değişirken, kabak fiyatları 4-4.50 Euro civarında. Karnıbahar 1,30 Euro, brokoli 3,30 Euro, kolokas-bullez 2,80 Euro ve biber 3,50 Euro’dan satılıyor. Öte yandan bu fiyatlarla birlikte kuzeydeki sebze fiyatları arasında büyük fark oluştu. Fiyat karşılaştırması şöyle: Kuzey Güney Salatalık 12 TL 4 Euro (24.50 TL) Domates 9.50 TL 2. 20 Euro (13.50 TL) Fasülye 18.50 TL 6.50 Euro (40 TL) Kabak 13 TL 4.50 Euro (28 TL) Karnabahar 3.49 TL 1.30 Euro (8 TL) Brokoli 6 TL 3.30 Euro (20 TL) Kolokas 12 TL 2.80 Euro (17 TL) Biber 10 TL 3.50 Euro 21.50 (TL)