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Sebze fiyatlarında uçurum fark

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Güney ile Kuzey’deki sebze fiyatları arasındaki fark açıldı. Güney’de bazı sebze ürünleri, Kuzey’deki fiyatın iki misline çıktı

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Sebze fiyatlarında uçurum fark
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Güney Kıbrıs’ta kötü hava koşulları nedeniyle sebze fiyatları arttı. Salatalığın bile kilosu 4 Euro’ya fırladı.

Sera salatalığın kilosu 2 Euro 80 sent, tarlada yetiştirilen salatalığın kilosu 4 Euro ve domatesin kilosu 2 Euro 20 sent’ten satılıyor.

Fasulye ve diğer baklagil fiyatları 6 Euro 50 sent ile 4 Euro 50 sent arasında değişirken, kabak fiyatları 4-4.50 Euro civarında.

Karnıbahar 1,30 Euro,  brokoli 3,30 Euro, kolokas-bullez 2,80 Euro ve biber 3,50 Euro’dan satılıyor.

Öte yandan bu fiyatlarla birlikte kuzeydeki sebze fiyatları arasında büyük fark oluştu.

Fiyat karşılaştırması şöyle:

Kuzey

Güney

Salatalık

12 TL        

4 Euro (24.50 TL)

Domates

9.50 TL

2. 20 Euro (13.50 TL)

Fasülye

18.50 TL

6.50 Euro (40 TL)

Kabak

13 TL        

4.50 Euro (28 TL)

Karnabahar

3.49 TL         

1.30 Euro (8 TL)

Brokoli                           

6 TL 

3.30 Euro (20 TL)

Kolokas     

12 TL        

2.80 Euro  (17 TL)

Biber         

10 TL        

3.50 Euro 21.50 (TL)

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