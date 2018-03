Sanayide istihdam artırımı yönünde çalışmalar başlıyor

İşletmelere faiz destek programı açıklandı. Esnafın alacağı kredinin faiz oranının yüzde 60’ı bakanlık tarafından ödenecek. Bir milyon TL’nin üzerinde cirosu ve en az beş çalışanı olan...

İşletmelere faiz destek programı açıklandı. Esnafın alacağı kredinin faiz oranının yüzde 60’ı bakanlık tarafından ödenecek. Bir milyon TL’nin üzerinde cirosu ve en az beş çalışanı olan 250 işletmeciye faiz destekli 60 bin -100 bin TL kredi verilecek

Esnaf ve hizmet sektörüne yönelik faiz destekli yeni bir kredi programı başlatıldı. Bu amaçla Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 8 bankayla protokol imzaladı.

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 8 bankayla imzaladığı programa göre, esnafın alacağı kredinin faiz oranının yüzde 60’ı bakanlık tarafından ödenecek. Programa göre, 2014-2015 yılı sonu cirosu 1 Milyon TL üzerinde ve 10 Milyon Türk Lirasının altında olan işletmeler krediden faydalanacak. Esnaf en fazla 200 bin TL’ye kadar 3 ayı ödemesiz, 3 yıl vadeli kredi alabilecek. En az 5 kayıtlı sigorta çalışanın olması gerekliliğinin yer aldığı programda 5 elemanın üzerinde çalıştıran işletmelere ek 5 bin TL daha kaynak verilebilecek. Yaklaşık 250 kişinin/işletmenin yararlanacağı tahmin edilen yeni kredi programıyla 32 milyon 500 bin TL kullanılacağı belirtildi. Yeni kredi programı, Kıbrıs Vakıflar Bankası, İktisat Bankası, Creditwest Bank, Yakın Doğu Bankası, Türkiye İş Bankası, TC Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Garanti Bankası tarafından uygulanacak.

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, hazırlanan programlarla yeni pazarlar bulup istihdamın önündeki engelleri kaldıracaklarını ve milli gelirin artması yönünde çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, dün düzenlediği bir basın toplantısıyla II. İstihdam Endeksli Sanayicilere Yönelik Faiz Destek Programını açıkladı.

İstihdam sorununun giderilmesi ve milli gelirin artırılması, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve yeni pazarlara kavuşturulmasının ana hedefleri arasında olduğunu belirten Atun, finansmana erişimin kolaylaştırılması yönündeki çalışmaların devam edeceğini, reel sektörün kalkındırılması ve bu süreç içerisinde özel sektörün de devlet teşvik destekleriyle üretim kapasitesinin artırılmasına önem verdiklerini kaydetti.

Hedeflerini gerçekleştirebilmek için3 pazara odaklanıldığını ve bunların Türkiye’de iki yeni merkez, Ortadoğu’da da 3 yeni ülke ve Güney Kıbrıs olduğunu söyleyen Atun, pazarlar doğrultusunda çalışmalara süratle başlandığını ve bu kapsamda Yeşil Hat Tüzüğünün de mutlaka yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Bakanlığının ülkede en büyük sorunlardan bir tanesi olan istihdam sorunu ile milli gelirin artırılması yönünde çalışmalar üzerine odaklanacağını dile getiren Sunat Atun, ürünlerin ve hizmetler sektörünün dış pazar erişimine sahip olması, mevcut dış pazarların geliştirilmesi ve yeni dış pazarlara erişimin sağlanmasının kendileri için önem taşıdığını belirtti.

Ürünlerin ve hizmetlerin dış piyasalarda alıcı bulmasının beraberinde üretim artışını da getireceğine dikkat çeken Atun, “üretim artışı demek kapasite artışı, kapasite artışı demek de yeni istihdam olanaklarının artırılması, açılması ve üretimin de artması ve milli gelirin yükselmesi anlamına gelmektedir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti kaynaklarıyla daha önceki yıllarda bu alanda farklı ve geniş bir yelpazede imkanlar geliştirdiklerini anımsatan Bakan Atun, 2010 yılında istihdam endeksli, faiz destekli, imalat sektörüne yönelik bir kredi programı açıkladıklarını dile getirerek, ikinci etabını aradan beş yıl geçtikten sonra bugün açıkladıklarını kaydetti.

2010 yılında tek bir aracı banka ile bu programı uyguladıklarına, bu defa ise sekiz bankanın sistem içerisinde olmasının önemine dikkat çeken Atun, şube bankaları ile ülke bankalarının birlikte program içerisinde yer aldığını, bunun da kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ülkenin yatırımlarının artırılması ve milli gelirin iyileştirilmesi yönüyle tasarrufların yatırıma dönüşmesine de önem vereceklerini dile getiren Atun, uygulamaya geçecek olan programların da tasarrufu teşvik edici ve gelişiminin yatırıma dönüşmesi de teşvik edici bir süreci meydana getireceğini kaydetti.

İstihdam Endeksli Sanayicilere Yönelik Faiz Destekli Kredi Programının hayırlı olmasını dileyen Atun, programın en temel amacının reel sektör destek kapsamında imalat alanında faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin gelişiminin ve yeni istihdam olanaklarının sağlanması olduğunu belirtti.

İstihdam Endeksli Sanayicilere Yönelik Faiz Destek Programından faydalanmak isteyen işletmelerin belli şartlara uygun olması gerektiğini kaydeden Atun, başvuruların bankalara yapılacağını, protokol imzalanacak bankaların Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş, Kıbrıs İktisat Bankası LTD., Creditwest Bankası LTD., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Yakın Doğu Bankası ve Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. olduğunu aktardı.

Vergi ve sigorta prim borcu olan işletmelerin yapılandırılmış borçlarının kabul edileceğini vurgulayan Atun “kredi almanın önünde vergi ve sigorta borçlarını koymuyoruz. İşletmelerin yapılandırılmış borçlarını kabul ediyoruz” dedi.

Esas alınan faiz oranının %60’ının Bakanlık tarafından ödeneceğine dikkat çeken Atun, bunun da yıllık 4.8’lik faiz oranına denk geldiğini kaydetti. İmzalanacak protokolde, 2014 ve 2015 yıl sonu cirosu 1 milyon TL. üzerinde olan 10 milyon altında olan işletmelerin faydalanacağını ve en az 5 sigorta kayıtlı çalışanı olma gerekliliği olduğunu anlatan Sunat Atun, 5 eleman üzerinde çalışanı olan işletmelere de ek 5 bin TL daha verileceğini kaydetti.

Verilecek olan kredilerin büyüklüğünün 60 bin TL ile 100 bin TL arası olacağını belirten Atun, 5'den fazla istihdam nedeniyle artı katkıdan yararlanacak olanların da en fazla 200 bin TL alabileceğini söyledi.

Atun, harcama alanı, ham madde ve hizmet alımı, işletme ile ilgili tadilat, yeni yatırım, kapasite artırımı, enerji verimliliği, demirbaş, makine ve teçhizat alımlarının teşvik edileceğini ve kredinin süresinin de 36 ay üzerinden vadelendirileceğini belirtti.

Programdan, ortalama 200-250 sanayi işletmesinin faydalanacağını dile getiren Atun, kendilerinin kaldıkları yerden geliştirerek, alanlarını daha da genişleterek ve mümkün olan bankaları da sisteme dahil ederek imkanları sektörlere sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

2010 yılında destekli kredi programlarını hazırlarken temelleri siyasetin müdahale edemeyeceği şekilde oluşturduklarını dile getiren Atun,kurulan sisteme siyasetin ve siyasetçinin müdahale edememesinden siyasetçi olarak gurur duyduğunu belirtti.