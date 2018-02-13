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Sanayiciler, Berlin’de yaş meyve-sebze fuarındaydı

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Sanayiciler, Berlin’de yaş meyve-sebze fuarındaydı
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Berlin’de gerçekleşen yaş meyve-sebze fuarında pek çok İngiliz ve Alman şirketlerden Kuzey Kıbrıs’ta üretilen patates ve Valencia portakala talep geldiğini açıkladı.
Odadan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Fruit Logistica Fuarı’na katılan KTTSO görevlileri, Kuzey Kıbrıs’ta üretilen yaş meyve-sebze ürünleri hakkında bilgi vererek broşür dağıttı ve çeşitli ülkelerden gelen firmaların ürün taleplerini aldı.
KTSO Dış Ekonomik İlişkiler Sorumlusu Çağlar Türk, geçen yıllara göre düşük profilli bir katılım gerçekleştirilmesine rağmen Kuzey Kıbrıs standını Almanya ve Birleşik Krallık’tan birçok alıcı firmanın ziyaret ettiği ve ülkenin 2 aranan ürünü olan Kıbrıs patatesi ile Valencia portakalı taleplerinde bulunduğunu belirtti.
KKTC Berlin Temsilcisi Oktay Öztürk ve TC Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın da ziyaret ettiği fuara bu yıl 89 ülkeden 3 binin üzerinde firma katıldı.

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