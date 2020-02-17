banner255
banner69
Oduncuların yüzü güldü
Oduncuların yüzü güldü
59 0
Doğan ikinci devrede güldü
Doğan ikinci devrede güldü
33 0
 
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
18 0
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
363 0
Göçmenköy, Kennethlendi
Göçmenköy, Kennethlendi
88 0
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
109 0
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
21 0
banner374

Sanayi Odası 12 firmayla Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda katıldı

banner27

Sanayi Odası 12 firmayla Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda katıldı

12 firma, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) organizasyonuyla, 14. kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda katıldı.

KTSO’dan yapılan açıklamada, “Oda, 2007 yılında her türlü siyasi engeli aşarak fuarda ilk kez 42 metrekare yer almayı başararak, fuara 6 firma ile katılım gerçekleştirdi. Odanın, bugün ise 120 metrekarelik profesyonelce düzenlenmiş stant alanında 12 firmasıyla ve tecrübesiyle artık Hall 1’de Avrupa Birliği ve Akdeniz ülkeleri arasında ürünlerini sergiledi” denildi.

Açıklamada, küresel gıda sektörünün en yeni ve en iyi ürünlerinin tedarik zincirleriyle buluştuğu dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood’un, 16-20 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebileceği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs standında , ziyaretçilere hellim, taze kaşar, delikli peynir, labne, dondurma, tahin, tahin helvası çeşitleri, Türk kahvesi, espresso, çekirdek kahve çeşitleri, donmuş unlu mamuller, dondurma, kurabiye, peksemet ve unlu mamullerin sergilenip  tadım yaptırıldığı belirtilen açıklamada, Dubai’de Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 1 milyon metrekarelik kapalı alandaki fuara bu yıl 200 ülkeden 5 bin firmanın katıldığı ifade edildi.

KTSO açıklamasında, 100 bin profesyonel iş insanının ziyaret edeceği tahmin edilen fuarda yiyecek ve içecek sektörlerinin tamamının yer aldığına işaret edildi.

Fuardaki, 120 metrekarelik  “North Cyprus” (Kuzey Kıbrıs) standının Şeh Said Hall 1 numarada yer aldığı kaydedilen açıklamada, Oda Başkanı Candan Avunduk’un fuar süresince Dubai’de olacağı belirtildi.

Fuara katılan 12 firmanın isimleri ise şöyle:

“Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Defne Helva, Gircon Ltd (Girne Con Kahve), Gülgün Süt Ürünleri Ltd., Helvasan Ltd, Koop Süt, Marşıl Dondurma Ltd. (Mardo), Onan Frozen Food Ltd (Maestro) Arden Gıda Ltd, Con Trading, Narin Kurabiye & Bakery ve Avunduk Süt Ürünleri.”

Ayrıca Reha Süt Ürünleri firması da fuarın süt ürünleri holünde 16 metrekarelik stant ile misafirlerini ağırlıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.