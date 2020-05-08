"Salgınla mücadeledeki başarımız yabancı yatırımcıları olumlu etkileyecek”

Blue Way Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Özbirim, ülke olarak salgınla mücadeledeki başarımızın yabancı yatırımcıları olumlu etkileyeceğini düşündüğünü belirterek, firma olarak, başlattıkları ve devam etmekte olan faaliyetlerini, ekonomik ve fiziksel yapılarını, firmanın mali gücü ve tecrübeli, oturmuş kadroları sayesinde hiçbir aksama olmadan devam ettirecekleri hususunda bir kaygıları olmadığını da vurguladı

Ülkemizin istikrarlı büyüme gösteren şirketlerinden olan, bünyesinde gayrimenkul ve inşaat sektöründe yenilikçi ve uluslararası normlarda hayata geçirdiği projelerle sektör lideri konumunda bulunan Kıbrıs Developments, Çağ Petrol İstasyonu ve birçok yan kuruluş ile 35 yıldır faaliyet gösteren Blue Way Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim Covid-19 pandemisinin sektörel etkilerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özbirim, 35 yıllık bir köklü firma olarak, temel olarak insan sağlığı, konforu, yaşam seviyesi ve güvenliği açısından, her dönemde yenilikçi ve sürdürülebilirliği ön planda tutan bir noktada bulunduklarını, ayrıca değişen ve gelişen dünya standartları ile koşullarına hızlıca adapte olma konusunda hem donanımlı, hem de yeterli bilgi ve adaptasyona sahip olduklarını vurguladı.

“Nitelikli projeler rağbet görecek”

“Bizim alanımızda, mevcut konunun sosyolojik ve ekonomik yansımalarının yönetilmesi konusunda biz kendi tecrübemiz ve dünya ile birlikte devletimizin önce sağlık diyerek, bilim insanlarımızın bize verdiği kılavuzluğu en iyi şekilde dikkate alarak Covid-19 sürecini sorunsuz bir şekilde yöneteceğimize inancımız tamdır” diyen Özbirim, ülke olarak salgınla mücadeledeki başarımızın yabancı yatırımcıları olumlu etkileyeceğini düşündüğünü belirtti. Firma olarak, başlattıkları ve devam etmekte olan faaliyetlerini, ekonomik ve fiziksel yapılarını, firmanın mali gücü ve tecrübeli, oturmuş kadroları sayesinde hiçbir aksama olmadan devam ettirecekleri hususunda bir kaygıları olmadığını da vurguladı. Özbirim ayrıca, Kıbrıs Developments’in doğaya, temizliğe, insana, sürdürülebilirliğe önem veren ve geniş açık alanlara sahip konsept doğal yaşam alanları üreten bir firma oluşu sebebi ile tam da günümüz koşullarında müşterilerin beklentilerine hitap edebilecek şekilde projelerinin geleceğe dair sağlık ve konfor için ne kadar doğru bir çizgide olduğunun teyit edildiğini de vurguladı.

Gelecekte nitelikli projelerin rağbet göreceğine inandığını söyleyen Özbirim, “Özellikle, Covid-19 kaygıları ortaya çıktıktan sonra projelerimiz ile ne kadar doğru ve ne kadar isabetli yaşam alanları inşaa ettiğimiz bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunun yanında dünya genelinde büyük şehirlerdeki sıkışık yapılaşmaların, özellikle sağlık ve pandemi konularında ne kadar riskli oldukları ortadır. Bizler, şanslı insanlarız ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ada ülkesinde oluşumuz sebebiyle sağlık anlamında ne kadar avantajlı olduğumuzu yaşadığımız Covid-19 tecrübesinde de dünyaya kıyasla kısa sürede salgının kontrol altına alınması ile tecrübe etmiş bulunuyoruz. Dolayısı ile ada ülkeleri, yani biz de KKTC olarak önümüzdeki dönemde, insan sağlığına, sağlık tehditlerine karşı, ülkemizin ne kadar güvenli olduğunu rahatça ifade edebilecek konumdayız” dedi.

Hem ülke, hem de firma olarak sektörde çok olumlu bir şekilde yeniden harekete geçmeye hazır olmakla birlikte gerek alım gücü açısından, gerekse teknolojik açıdan müşterilere sunulacak kolaylıkların da büyük önem taşımakta olduğuna vurgu yapan Özbirim, “Bizler firma olarak kendi imkanlarımızın yanı sıra banka kredisi imkanları ve günümüz teknolojisinin mümkün kıldığı tüm olanakları aktif olarak kullanabiliyor ve gayrimenkul yatırımına ihtiyacı veya talebi olabilecek yurtiçi ve yurtdışındaki tüm alıcılara sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla, biz ve ülkemizin buna hazır oluşunun yanı sıra diğer ülkelerin pandemi dönemini atlatma sürecine bağlı olarak ekonominin hız kazanmasıyla şekillenecektir. Bize göre bu pandeminin diğer insanlık tarihindeki diğer pandemilerden hiçbir farkı yoktur, geçicidir. Bize de bu süreci en iyi şekilde yönetmek kalıyor ki bu konuda biz çok rahatız. Ben, Blue Way Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hepimizin pozitif ve mutlu olma yolunda, tedbiri elden bırakmadan, birbirimizle dayanışma içerisinde her zor dönemin aşılabileceğine inanan bir kişiyim. Allah hepimizin yolunu açık etsin.” şeklinde konuştu.

“Ekonominin tekrardan hız kazanması için tüm kaldıraçlar seferber edilmeli”

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün önünü açmak için hükümetin alması gereken tedbirler ve yeni uygulamalara ilişkin önerilerini de aktaran Özbirim şunları söyledi: “Pandeminin yaratmış olduğu birçok olumsuzluğun aşılabilmesi için birinci derecede devletimizin bu uzun süreci planlı ve doğru yönetmesi çok önemli. Gerekli sağlık tedbirleri alındıktan sonra hızlıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin pandemiyi ne kadar başarılı yönettiğini öncelikle bütün dünyaya, hem turizm, hem inşaat, hem de ülkemize olan güvenin artması açısından başarılı, güvenli ve avantajlı oluşumuza dair ciddi planlama ve bütçe ayrılıp tanıtım yapmasını, duyurmasını bekliyoruz. Birinci derece değerli olan budur. Sonrasında ekonominin durup tekrardan hız kazanabilmesi için ülkemizde bulunan tüm kaldıraçları seferberlik halinde harekete geçirmesi ama özel işletmelerin hareket edebilme kabiliyetinin sağlanabilmesi için hızlıca sıcak, uzun vadeli krediler ile birlikte özellikle inşaat, emlak anlamındaki alıcı, tüketici tarafında vergilerin cazip ve teşvik edici şekilde düşürülmesi etkili olacaktır. Ülkemizde KKTC vatandaşı dışında olan gayrimenkul alıcılarının konut edinme prosedürleri ve süreleri çağ dışı kalmıştır. İnsan yaşamında ve ekonomide zaman her şeyden kıymetlidir. Kamu tarafındaki mevzuatın kolaylaştırılıp hızlandırılması büyük önem taşımaktadır”.

“Tedbiri elden bırakmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz”

Blue Way Group Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim, “Tüm faaliyet alanlarımızda tedbiri elden bırakmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz” diyerek salgınla mücadele sürecinde grup şirketlerinin çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Çağ Petrol’ün ilk günden beri hizmetlerine devam ettiğini, geçtiğimiz hafta tüm çalışanlarına yapılan test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını ve önlemleri en üst seviyede tutarak hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Kıbrıs Developments’in ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onayı ile 4 Mayıs’ta yeniden çalışmalarına başladığını, Natura projesinin inşaatına devam edildiğini, tekrardan bir kapama kararı alınmaması durumunda söz verdikleri gibi Aralık 2020’de ev sahiplerine teslimleri yapacaklarını kaydetti.

Özbirim, “Diğer taraftan planlanan diğer projelerimizin de çalışmaları devam ediyor. Sitelerimizde ve ödüllü projelerimizde 50 günlük karantina geçiren müşterilerimizin süreci çok güzel geçirdiklerini gözlemledik. Bahçelerine çıkabildiler, site içerisinde yürüyebildiler. Olumlu geri bildirimler aldık. Kıbrıs Town projesinde kiralama taleplerinde de artış söz konusu. Kıbrıs Town Houses ile Natura projelerinin kesişim noktasında yer alan, tükenmeye yüz tutmuş kahvehane kültürünü yeniden canlandırmak üzere, tarihimizden gelen değerler korunarak, günümüze uyarlanacak şekilde yeniden yorumlanan Gave, dezenfekte işlemleri ve çalışanlarımızın testlerinin tamamlanmasının ardından 11 Mayıs itibarı ile take-away sisteminde hizmet vermeye başlayacak. Hayatın normale döneceği döneme ilişkin yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde de menüde revizeler ve adaptasyonlar yapıyoruz. Özellikle hafta sonu kahvaltılarını özleyen ziyaretçilerimiz için sürprizlerimiz olacak” dedi.