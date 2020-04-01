"Salgının en az hasarla atlatılmasında tarımsal faaliyetler önemli"

Prof. Dr. Baktır, salgının en az hasarla atlatılmasında doğru beslenmenin gerekli olduğunu hatırlatarak, bu nedenle tarımsal faaliyetlerin önemine dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgınının KKTC’deki tüm sektörleri de olumsuz etkilediğini belirterek, en temel sektörlerden olan tarımın da bu salgından etkilenmemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Baktır, salgının en az hasarla atlatılmasında doğru beslenmenin gerekli olduğunu hatırlatarak, bu nedenle tarımsal faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Tarımsal faaliyetlerin iki alt başlık altında gerçekleştirildiğini belirten Baktır, bunların bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri olduklarını anımsattı.

Prof. Dr. Baktır, KKTC’nin ekolojik üstünlükleri oldukça fazla bir ülke olması nedeniyle bitkisel faaliyetlerin yelpazesinin geniş olduğunu aktararak, bu alanda alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Arpa ve buğday ekimlerinin sonbaharda yapılması nedeni ile şu anda gelişme aşamasında olduklarını ve yabancı ot mücadelesinin tamamlandığını söyleyerek, hasat dönemine kadar bu alanda ciddi bir faaliyete gerek olmadığını kaydetti.

Prof. Dr. Baktır, patates üretiminin açıkta yapılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda gerekli faaliyetlerin kesintisiz olarak yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Açıkta sebze üretiminde de benzer bir yol izlenmelidir. Ancak, seracılıkta durum farklıdır. Sera içi genelde nemlidir ve yoğun işgücünü gerektirir. Çalışanlar aralarında gerekli mesafeler korunmalıdır” uyarısında bulundu.

Turunçgillerin bu dönemdeki faaliyetlerinin yoğun olduğunu çiçek açımı öncesi ve sonrasında ilaçlama yapıldığını dile getiren Baktır, “Benzer şekilde gübreleme uygulamaları da bu aralarda yapılmaktadır. Kıbrıs’ta işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ölçeklidir, hasada kadar çok az çalışanla gerekli işlemler gerçekleştirilebilir” dedi.

Prof. Dr. Baktır, gübre ve ilaç tedarikçilerinin faaliyetlerine devam etmeleri veya en azından nöbetleşe çalışmalarında büyük yarar olduğunu da aktardı.

Kıbrıs’ın ekonomisinde hayvancılığın öneminin de fazla olduğunu kaydeden Baktır, arıcılık ve balıkçılık faaliyetleri eskisi gibi devam etmesi gerektiğini de ifade etti.