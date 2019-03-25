Sabit tarifenin kilowatt ücreti 98 kuruş olacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, çoklu tarifeye geçişin herkesin elinde olan bir imkan olduğunu, konutları otomatik olarak çoklu tarifeye geçirdiklerini, isterlerse çıkma imkanı tanıdıklarını belirterek sabit tarifede kalacak vatandaşların saat başı kilowatt ücretinin 98 kuruş olacağını açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası, oybirliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Başbakanlığın Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliği ile onaylandı.

AB Uyum Yasa Tasarısını Görüşmek üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesinin Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasasının Genel Kurulda üçüncü kez görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliği ile onaylandı.

TATAR

Genel Kurul’da iç tüzüğün 62. Maddesi uyarınca UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, dövizdeki artış ve Kıb-Tek konusunda konuşma yaptı.

Tatar, para piyasalarındaki hareketlenme sonucu kritik günlerden geçildiğine işaret ederek, dövizdeki artış sebebiyle çok dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

“SABİT TARİFEDE KALACAKLARA NE KADAR ZAM YANSIYACAĞI ŞEFFAFLIKLA AÇIKLANMALI”

Çoklu tarifeye geçişin bir seçenek olup olmadığını vatandaşın iyi bilmesi gerektiğine işaret eden Tatar, vatandaş çoklu tarifeye geçmeyecekse ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sabit tarifede kalacak vatandaşların faturalarına ne kadar zam yansıyacağının şeffaflıkla açıklanması gerektiğini ifade eden Tatar, iş dünyasından da aynı eleştiriler geldiğini söyledi.

İş dünyası için olan zammın ne kadar olacağının da açıklanması gerektiğine dikkat çeken Tatar, “eğer pik saatleri kırmaksa mesele, iş dünyası bunun neresinde” diye sordu.

Kabloyla elektrik getirilmesi ve yenilenebilir enerji konularına değinen Tatar, daha da büyük artışlar yapılmasını eleştirdi.

Tatar, dövizle alakalı bir takım olumsuz senaryoların gündemde olduğuna işaret ederek, Kıb-Tek’in “tartışmalı” yatırımlarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, 62. Madde uyarınca yaptığı konuşmada, dövizdeki artışa dikkat çekerek, dövizdeki artışın KKTC’yi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Döviz konusunda atılacak adımları geçen haftadan sorduğunu, birçok ürün ve ilacın piyasada bulunmadığını söyleyen Arıklı, hükümetin bu döviz krizi karşısında bir adımı olup olmadığını sordu.

Kıb-Tek’teki toplu iş sözleşmesinin detaylarının iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, Kıb-Tek’in iyi ele alınması konusunda geçmişte hükümete uyarılarda bulunduklarını, ancak bunun dikkate alınmadığını vurguladı.

Arıklı, Kıb-Tek’in iyi incelemeye alınması konusunda öneride bulundu.

NAMİ

Eleştirileri yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, elektrikle ilgili olarak, basın toplantısı ve kamu spotlarıyla kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Nami, çoklu tarifeye geçişin herkesin elinde olan bir imkan olduğunu, konutları otomatik olarak çoklu tarifeye geçirdiklerini, isterlerse çıkma imkanı tanıdıklarını, sanayi ve ticari kesimi ise sabit tarifede bırakarak, çoklu tarifeye geçme imkanı tanıdıklarını aktardı.

“SABİT TARİFEDE SAAT BAŞI KİLOWATT ÜCRETİ 98 KURUŞ”

Bu tariflerin bir yılda üç defa değiştirilebileceğini anlatan Nami, sabit tarifede kalacak vatandaşların saat başı kilowatt ücretinin 98 kuruş olacağını belirtti.

Nami, yeni sistemde enerjiyi çok tüketenlerin avantajı olacağını söyleyerek, sistem hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Yeni sistemle dar gelirli vatandaşların imkanlar dahilinde korunmasının hedeflendiğini vurgulayan Nami, yeni tarifeye dikkat eden bir vatandaşın, şu anki faturasından 50-60 TL tasarruf etme imkanı yakalayabileceğini kaydetti.

“MEVCUT JENERATÖRLER ÇOK ESKİDİ, YENİLERİ ALINDIĞI ZAMAN TASARRUF YAPILACAK”

Nami, enterkonnekte kablonun ülkeye ne zaman geleceğinin belli olmadığını belirterek, “mevcut jeneratörler çok eskidi, yenileri alındığı zaman tasarruf yapılacak ve halka yansımayacak” dedi.

Dövizdeki hareketlenmenin bizi etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Nami, TL kullanımı nedeniyle Türkiye ile bir para birliği içinde olunduğunu ancak, AB ülkelerinde olduğu gibi bu para birliği konusunda bir takım önlemler alınması gerekmesine rağmen, yıllardır bunun yapılmadığını kaydetti.

“BUNDAN SONRA YAPILACAK OLAN PARA BİRLİĞİ KONUSUNDA ÖNLEMLER ALINMASI”

Nami, bundan sonra yapılacak olanın ise para birliği konusunda önlemler alınması olduğunu kaydetti.

Nami, Kıb-Tek’in daha rekabetçi bir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Genel Kurul’da daha sonra, AB Uyum Yasa Tasarısını Görüşmek üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesinin Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası ele alındı.

HASİPOĞLU

Konu hakkında ilk sözü alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, konunun sağlıkla ilgili olduğuna işaret ederek, bir madde ile ilgili kuşkusu olduğunu ifade etti.

Bir ilacın içindeki prospektüsün başka dilde olmasının ve sadece İngilizce’ye çevrilmesinin kabul edilebilir olmadığını belirten Hasipoğlu, sağlıkla ilgili bir konuda ilaçla ilgili mutlaka prospektüsün Türkçe dilinde de olması gerektiğini vurguladı.

Hasipoğlu, bu konuda bir tadilat önerisi yapacağını dile getirdi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, yasanın gerçekten, gıda güvenliği ve hayvan sağlığı bakımından elzem bir yasa olduğunu ve ülkede daha güvenli bir ortam olmasını sağlayacağını kaydetti.

Prospektüslerin tercümesinin yararlı olduğunu ancak çok nitelikli bir tercümeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şahali, bu konun geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini kaydetti.

Şahali, asıl olanın hekime müracaat ve hekimlerce düzenlenmiş tıbbi ürün ve ilacın kullanılması olduğunu kaydetti

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, Bakan Şahali’nin söylediklerini eleştirerek, burada önemli olanın vatandaşa saygı olduğunu söyledi.

Berova, vatandaşın aldığı tıbbi ürün veya ilacın prospektüsünün okuyunca anlayacağı bir dilde yazılmasının önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından yasa madde madde okunarak, yasanın geneli oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 15 Mart tarihinde yaptığı toplantıda alınan kararları gösteren cetvel okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Genel kurul bugünkü görüşmelerini tamamladı. Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı yarın saat 10.00’da gerçekleştirilecek.