S-400 test haberleri, Türk mali piyasalarında baskı yarattı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Dün bültenimizde belirttiğimiz üzere, ABD – Türkiye ilişkilerini geren konuların en başında yer alan S-400 hava savunma sistemlerinin testlerine başlanıldığı yönünde haberler, Türk mali piyasalarında tansiyonu yükseltti.
- Türk insanın barometresi konumunda olan USD/TRY kuru, geride bıraktığımız hafta 3 kez deneyip aşağı yönlü kıramadığı 5,6850 seviyesinden zıplayarak dün akşam saatlerinde 5,77 seviyesine yükseldi.
- Yurtdışı piyasaların gündeminde ise, tahterevalli misali, bir gün iyimser bir gün karamsar olmaya devam etse de, gözler, yıl sonu tamamlanmadan, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasını aramaya devam ediyor.
- Geceyi ABD borsalarının yeni rekor seviyelerinde kapatması, piyasaların iyimser beklentiyi satın aldıkları ve olası bir anlaşma beklediklerinin yansıtıyor. Piyasaların klavuz kargası ABD borsası S&P500 endeksi, Aralık ayında 2,350 seviyesine kadar inmesi ardından geçen kabaca 1 yıllık dönemde %30’ün üzerinde getiri sağladı (bakınız grafik)
- ABD’de FED’in politika faizinin %1,5-1,75 bandında; 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,75 olduğu düşünülürse, %30’un üzerinde hisse senedi piyasasının sunduğu getiriyi açıklamak inanın zor geliyor insana.
- Bu noktada, FED’in seneye faizleri 3-4 kez yükselterek başlayacağı hatta fazla likiditeyi geri çekeceği beklentisinin tam da aksine gelişen süreç en mantıklı açıklama olarak geliyor.
- Neyse konumuza geri dönelim. Türk mali piyasalarına ahenk yeniden bozulmaya başladı. USD/TRY kurunun 5,68’den 5,78 hızlıca yükselmesi ardından hisse senedi ve tahvil piyasalarında da satışlar dikkat çekiyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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