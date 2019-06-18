S-400 meselesinde çözüm umudumuz hala yüksek

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Piyasaların gündeminde bugün başlayacak ve yarın sonuçlanacak olağan FED FOMC toplantısı bulunuyor. Başkan Powell’in toplantı ardından mikrofon karşısına geçerek faiz indirimi yönünde sinyal vermesi bekleniyor. FED’den gelecek faiz indirim sinyali piyasalarda var olan iyimserliği destekleyebilir
- Öte yandan, reel politik ve jeopolitik riskler hususunda da önemli günlerdeyiz. Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi, 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde yapılacak
- Osaka’da doğrudan ve dolaylı temaslar haliyle piyasaların gündeminde var olan pek çok soruya cevap verecek. Küresel cepheden yaklaşırsak, gündemin bir numarası haliyle ticaret savaşlarının biteceğine yönelik ABD-Çin el sıkışmasıolacaktır
- Bizler için ise en önemli gündem maddesi ABD Başkanı Trump ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüz yüze görüşmesinde ele alınacak S-400 hava savunma sistemleri olacaktır. Aşağıda izah edeceğiz (bakınız grafik)
- FED’den bu ay her ne kadar faiz indirimi beklenmiyor olsa da, karar ardından yayımlanacak açıklamadan “FED sabırlı olacak” cümlesinin çıkartılması hayati önem taşıyor olacak. Ek olarak, FOMC sonrası yapılacak basın toplantısında Başkan Powell’ın faiz indirileceğine dair somut sinyaller vereceğini tahmin ediyoruz. Powell’in piyasaları şaşırtması durumunda ise, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin sert gerilediği %2 kıyısından yönünü yukarıya çevirmesi ve piyasalarda genele yayılan bir satış dalgası görülmesi olası duruyor
- Hafta sonu düzenlenecek İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde bekle ve gör stratejisine geçen piyasalarda, çok fazla fiyatlama eğilimi de görmediğimizi not etmek gerekiyor. TL’nin 1 ay vadeli zımmi oynaklığını düşmeye devam ediyor.
- Analizin devamını okumak için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.