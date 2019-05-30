S-400 krizi seçim sonrasına mı kaldı? TL pozitif ayrışıyor

- Son günlerde gelişmekte olan para birimlerinden Türk Lirası’nın pozitif anlamda ayrıştığını görüyoruz
- Her ne kadar küresel ortamda ABD - Çin ticaret savaşlarının yarattığı riskten kaçış eğilimi ağır bassa da ve pek çok para birimi dolar karşısında değer kaybetse de, Türk Lirası dün değer kazancı ikinci güne taşıdı
- Piyasa kulislerinde Milli Savunma Bakanı Akar’ın S-400 konusunda yaptığı açıklamanın etkili olduğu halen daha konuşuluyor. Akar, S-400 teslimatının Haziran ayına yetişemeyebileceğini söylerken, Rusya Başkanı Putin’in sözcüsü Peskov ise teslimatta her hangi bir gecikme yaşanmayacağını altını dün çizdi
- Son dönemlerde, TL’nin kendine özgü sorunları nedeniyle aşırı satış baskısına maruz kaldığı ve negatif ayrıştığını biliyoruz. O dönemde, bir zamanlar yan kulvarımızdakoşan Güney Afrika Randı’na karşı (Rand Al – TL sat) satış yönünde açılan pozisyonlar, son günlerde ciddi anlamda prim yapması ardından kapanmaya başlarken, TL’nin de bu süreçten olumlu anlamda etkilendiğini görüyoruz.
- Okuduğumuz raporlarda, Güney Afrika para birimi “Rand al TL sat” önerisinin %15’in üzerinde getiri sağladığını ve Güney Afrika’da yaşanan siyasi gelişmelerin bu ikili işlemde kar realizasyonlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekiliyor
- Türkiye gündeminde S-400 sürecinin son tahlilde ABD yaptırımlarını gündeme getirebileceği endişesi korunurken, içerde devam eden seçim süreci, TCMB’nin azalan döviz rezervleri, ekonomi yönetiminin attığı adımlar yurtiçinde gündemi sıcak tutmaya devam ediyor.
- Analizin devamını okumak için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.