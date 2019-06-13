S-400 haberi ile yeni bir güne daha dalgalanarak başlıyoruz

- Dün Türk mali piyasalarının gündeminde, TCMB’nin olağan Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısı bulunuyordu. TCMB, beklentimize paralel, tüm faiz oranlarını sabit tuttu
- Toplantı ardından yayımlanan kısa politika metninde, bir önceki metinde var olan “risklerin devam ettiğine” ve “belirgin bir iyileşme” sağlanan kadar kelime öbekleri çıkarılmış. Bir önceki toplantı tutanaklarına göre, sıkı duruş korunsa da, daha güvercin bir TCMB görüntüsü ile karşı karşıyayız. TCMB’den 25 Temmuz olağan toplantısında, faiz indirim olasılığının arttığını düşünüyoruz. Anketlere bakarsak, yılın tamamına ilişkin politika faizinde yapılacak indirim beklentisinin 250 baz puan civarında olduğunu not edelim
- Politika metinde yapılan değişikliklerin faiz indirimleri için zemin hazırladığını düşünsek de, para politikasını gevşetme için kurun seyrinin oldukça önemli olacağını düşünüyoruz. TL’nin içsel ve dışsal faktörlerin gölgesinde izleyeceği performansa bağlı olarak TCMB’nin hamle yapacağını düşünüyoruz
- Dün TCMB kararı öncesinde 5,83 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan USD/TRY kuru, TCMB’nin faiz oranlarını sabit tutmasına paralel, günün ikinci yarısında 5,76’lı seviyelere kadar geriledi.
- Politika faizini %24 seviyesinde sabit tutan TCMB, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiğini belirtti
- Enflasyon cephesinde, önümüzdeki 7 ayda, aylık olarak ortalama %0.75 - 1.25 arasında bir TÜFE enflasyonu ile, yıllık enflasyonun Eylül – Ekim aylarında %8.31 - 9.66 ile tek haneye inebileceğini öngörüyoruz. Bu sonuçlarla bile, yılı %10.62 - 14.52 arasında çift hanede kapatacağız. Kalıcı tek hane enflasyon için geçen senenin can sıkıcı ikinci yarı enflasyonundan (baz etkisinden) çok daha fazlasına ihtiyacımız var.
- Petrol
Brent cinsi petrol, ABD stoklarındaki artış ve büyüme endişeleriyle sert düşüş sergilerken, petrol ihracatçısı ülke para birimleri baskı altında kaldı. Haliyle, petroldeki gerileme net enerji ithalatçısı Türkiye açısından olumlu bir haber.
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