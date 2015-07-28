Rusya doğalgaz boru hattı için teklifini sundu

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, boru hattı projesinin ilk ayağı için Rusya tarafından hazırlanan anlaşma metni Türkiye'ye gönderildi. Rusya Enerji Bakanlığı yetkilileri, "Projenin ilk aşaması için...

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, boru hattı projesinin ilk ayağı için Rusya tarafından hazırlanan anlaşma metni Türkiye'ye gönderildi.

Rusya Enerji Bakanlığı yetkilileri, "Projenin ilk aşaması için anlaşma metnini Türkiye'ye gönderdik. Rus tarafı teklifini sundu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklifin, projenin sadece ilk aşamasını kapsadığını belirten yetkililer, projenin diğer kısımları için ayrı anlaşmalar imzalanacağını kaydetti.

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan projenin 63 milyar metreküp kapasiteli olacağı duyurulmuştu. Bu miktarın 47 milyar metreküplük kısmı Avrupa'ya iletilirken, geri kalan 16 milyar metreküplük bölümünün Türkiye'nin iç piyasasında tüketilmesi öngörülüyor.