Riskten kaçış ayı: Eylül hoş geldin!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Hatırlanacağı üzere, geçen Eylül ayında, IMF ile masaya oturan ve bu güne kadar tek seferde en yüksek finansman yardımını alan (57 milyar dolar) Arjantin ekonomisi, geçen ay yapılan Cumhurbaşkanlığı ön seçimlerinde muhalefet lideri Alberto Fernandez’in galip çıkmasıyla birlikte yeniden türbülansa girdi
- Ülkenin IMF ile anlaşmasının mimarı olarak görülen ve ABD’ye yakın bir isim olanmevcut Başkan Macri’nin oy kaybı Pezo’da hızlı satışlara neden olmuş ve bunu durdurmak isteyen Arjantin Merkez Bankası dolar satarak hızlı bir rezerv kaybına neden oldu (15 milyar dolara geriledi)
- Küresel çapta Türkiye ile birlikte en yüksek faiz oranlarına sahip, risk göstergesi anlamında tavanı delen CDS primi ile gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sıraya yerleşen Arjantin, geçen yıldan bu yana kontrolden çıkan döviz fiyatlarını sakinleştirmek için çaba harcıyor
- Son haftalarda piyasaların mercek altına aldığı Arjantin’de sorunlar maalesef bitmek bilmiyor. Ülkede siyasi belirsizliklerin IMF ile geçen yıl yapılan anlaşmadaki kemer sıkma taahhütlerini tehlikeye atması nedeniyle Peso son haftalarda TL ile birlikte en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer aldı.
- Analizin devamı için aşağıdaki linkle tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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