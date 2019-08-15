Risk modu: OFF

- Türk Mali piyasaları kurban bayramı nedeniyle dinlenirken, yurtdışı piyasalarda ise soluk kesen gelişmeler yaşandı
- Enflasyonu %55 , faizi %60 , büyümesi % -5 seviyelerinde olan ve IMF ile 57 milyar dolar tutarında standby anlaşması imzalayan Arjantin’de yapılan ön seçimlerin beklentilerin aksine cereyan eden sonuçlar sergilemesi, piyasalarda ciddi anlamda sarsıntı yaşanmasına neden oldu
- Arjantin’de yapılan ön seçimlerde, ülkeyi yeniden müdahaleci ekonomiye döndüreceğinin işaretlerini veren Fernandez’in beklenmedik başarısı, Arjantin halkının servetinin bir anda üçte bir oranından erimesine neden oldu
- Hiçbir jeopolitik riski olmayan, tarihi en yüksek tutarda IMF desteği alan Arjantin’in neden bir türlü toplanamadığı ayrı bir tartışma konusu. Arjantin Pezosu (ARS) Dolar karşısında yaklaşık %35 değer kaybederken, Arjantin borsası Merval bir günde %40 değer kaybederek rekorlar kitabına adını yazdırdı
- Not edelim: Sri Lanka borsası, 1989 yılında, %61,7 değer kaybederek listenin tepesinde yer alıyor.
- Arjantin gündemi oldukça meşgul etse de, gözler bir diğer taraftan Almanya’ya çevrildi. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret gerilimi ve Avrupa’yı etkileyen Brexit belirsizliği; öte yanda yavaşlayan Türkiye ekonomisi, Almanya’nın büyüme verilerine sekte vurmuş. Avrupa’nın en güçlü ve dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi ikinci çeyrekte daralmış
- Kötü tarafta yoğunlaşan haberler bitmek bilmiyor… ABD cephesinde, 10 yıllık hazine tahvil getirisinin dün gün içinde 2 yıllık tahvil getirisinin altına düşerek 2007 yılından sonra ilk kez verim eğrisinin terse dönmesine neden oldu. Bu gelişme, hisse senedi piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Yatırımcıların kısa vadeli tahvilleri satarak uzun vadeye sığınması, riskten kaçışın resmi olarak yorumlanıyor ve açık bir şekilde piyasalar durgunluğun yaklaşacağını fiyatlıyor.
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