Risk iştahı yine bozuldu

- ABD piyasalarının kapalı olduğu dünkü günde, küresel piyasalar sakin bir seyir izlese de, bu sabah piyasaların satış baskısı ile güne karşıladığını görüyoruz.
- İçerde Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler ve İş Bankası'nın hisse devri öngören bir düzenlemenin tartışılması, Türk mali piyasalarının yön bulmada zorluk çekmesine neden oluyor.
- ABD piyasaları her ne kadar dün kapalı konumda olsa da, işlem gören borsalar, teknoloji devi Apple’ın koronavirüs ile ilgili açıklamaları nedeniyle rekor seviyelerden geriledi.
- Apple, salgınından dolayı üretimin yavaşladığını ve Çin talebinin zayıfladığını, buna bağlı olarak Mart'taki çeyreklik bilançolarda ciro hedefini tutturamayacağını açıkladı.
- Yeni gün başlangıcında Asya borsalarının yeniden kırmızılara büründüğünü, altın, ABD tahvil fiyatları ve dolar endeksinin kuzeye, güvenli limanların talep görmesi nedeniyle petrol ve Japon Yen’in güneye ilerlediği görüyoruz.
- Novel Coronaviüs Covid-19 acaba çok mu hafife alıyoruz? Wuhan veya Hubei dışında vaka sayısında kayda değer bir artış görülmezken, sayılarına da ne kadar güvenilir olduğunu düşünmeden edemiyoruz.
- Bu sabah itribarı ile Reuters haberlerine göre virüs nedeniyle ölü sayısı 1,868 , vaka sayısı da 72,436’a yükseldi.
- Piyasalardaki genel kanının aksine, salgının henüz kontrol altına alındığına yönelik ikna olmak kolay değil. Sağlık anlamında daha zayıf ülkelere virüsün sıçraması, beraberinde daha büyük korkuları da getirebileceğinden endişe ediyoruz. Okuduğumuz raporlarda, Mısır’da ilk COVID-19 teşhisi, Afrika-Orta Doğu coğrafyasına da virüsün yayılma potansiyeli taşıdığını gösteriyor.
- ABD'nin en değerli şirketinin yaptığı açıklama, ister istemez yatırımcı algısını bozmaya başlarken, sabah saatlerinde Asya borsalarında da satıcılı bir havanın hakim olduğunu görüyoruz.
- Asya borsalarının gösterge endeksi Japonya’nın Nikkei endeksi ve Kore borsası Kospi %1,5 değer kaybederken, genel olarak Asya piyasalarında hakim renk kırmızı.
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