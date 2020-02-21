Risk hem içerde hem de dışarda artıyor. USD/TRY > 6,10 !

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasaları Suriye’deki gelişmeler ve artan jeopolitik riskleri, diğer bir tarafta da içerde ısınan siyasi cephedeki havayı takip ediyor.
- Her ne kadar bu bültenin amacının çok ötesinde konular olsa da, son günlerde basından takip ettiğimiz kadar ile, genel kurmay eski başkanının açıklamaları, yeniden bir darbe girişimleri ile ilgili iddialar ve Gezi Parkı özelinde gelişmeler siyasi cepheyi sıcak tutuyor.
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir Gece Ansızın Gelebiliriz” dedi. Suriye sınırından gelen haberler, maalesef pek iç açıcı değil. Rusya ile uzun vadeli bir stratejik ortak olunmayacağının anlaşılması ardından TSK’nın sınır ötesi bir operasyon için büyük çaplı bir harekete hazırlandığını görüyoruz.
- Bir ara formül üretmek için Kremlin’e giden Ankara heyeti, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sn. Kalın açıklamalarından yola çıkarak, tatmin edici bir çözüm bulunamadan iyi niyet beyanı ile sınırlı kalarak geri döndü.
- Gelinen noktada, Suriye Milli Ordusu, İranlı milisler ve Rus hava gücü destekli askeri hareket ağır bir bombardıman ile Türkiye sınırına milyonların akın etmesine neden olurken, dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, Birleşmiş Milletler süreci 21. Yüzyılın en büyük insani faciası olarak nitelenirdi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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