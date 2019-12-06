Risk bildiğimiz bilinmeyenlerdir. Ölçülebilir ve yönetilebilir...

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük borsa-para piyasası şöyle:
Yıl sonu nedeniyle düşen işlem hacmi, işlemcilerin artık kar ve zararını yazdığı, dört gözle sene sonun beklediği ve çok yorulduğu bir senenin son haflarının klişeleşmiş cümleleridir.
- Her geçen gün yeni bir işlem için yaşanan isteksizlik ve beraberinde yaklaşan Noel ve yılbaşı tatili, piyasalarda var olan dinginliği anlatmaya yetiyor.
- Dün son günlerde alıştığımız üzere, içerde oldukça sakin bir gün yaşandı. USD/TRY kuru 5,75 seviyesinin altı ve üstünde hafif ve dar bir bantta salındıktan sonra günü 5,7450 seviyelerinde tamamladı.
- Faiz cephesinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil %12,18 seviyelerinde son günlerdeki yatay seyrini koruyarak günü tamamlarken, borsa cephesinde ise dün Nisan ayından bu yana en yüksek seviye olan 109binli seviyeler test edildi.
- Gelinen noktada, daha önce de belirttiğimiz üzere, kur seviyesinin dış ticaret anlamında rekabetçi olmaya devam ettiğini, faizlerin enflasyon görünümünde tek hane döneminin bitmesi ile olması gerek seviyeden daha düşük olduğunu, borsanın ise makul seviyelerde hatta bir miktar daha yükselme potansiyeli taşıdığını düşünmeye devam ediyoruz.
- Kur seviyesinin her ne kadar rekabet anlamında makul olduğunu görsek de, ABD ile kaygan bir zeminde ilerleyen ikili ilişkiler ve beraberinde S-400 füzeleri nedeniyle Senato’nun yaptırım ısrarı, TL’nin çok da ucuz olmadığını düşündürüyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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