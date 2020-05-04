Rezervler azalıyor, TL'nin koruma kalkanı zayıflıyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Aslında ilk etapta manşet başlığımızı “Sell in May and Go Away – Mayıs’ta sat ve tatile git” olarak düşünmüştük. 2020 Mayıs için biraz iddialı bir başlık olcağından vaz geçtik. Her sene Mayıs’ta işlemciler pozisyonlarını hafifleterek tatile giderler. Acaba bu sene hangi tatile gidecekler?
- ABD'de Nisan ayının son günü açıklanan Apple ve e-ticaret devi Amazon bilançoları yatırımcıların yüzünü güldüremedi.
- Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, faizlerin sabit tutulduğu toplantı ardından düzenlenen basın toplantısında, gerekli olan tüm enstrümanları kullanmaktan çekinmeyeceğini dile getirirken, 2020’nin büyüme tahminini % 5-12 arasında daralma olarak tahmin etti.
- Son dönemlerde olumsuz tarafta açıklanan makro verilere, şirket bilançolarının (mikro) ve ECB Başkanı’nın da eklenmesi, virüs krizinin faturasının yavaş da olsa su yüzüne çıkmaya başlaması ile, Cuma günü güvenli liman arayışını tetikledi: Dolar değer kazanırken, açık olan borsalar sert bir satış baskısına maruz kaldı.
- The Economist dergisi, bu hafta seçim olsa, ABD Başkanı Trump’ın rakibi Demorat aday Biden'ın seçimi kazanacağını yazdı. Trump’ın en iyi yaptığı iş olan gerginliği tırmandırmayı bu minvalde daha da artırmasını bekliyoruz. Akıllara ilk etapta, virüs nedeniyle dünyanın da tepkisini çeken Çin geliyor. Mali piyasalar açısından jeo-politik risk algısında önemli düzeyde bozulmaya görebileceğimizin altını çizmek gerekiyor.
- Yukardaki cereyan eden yurtdışı kaynaklı tüm gürültü, içeride de defans hattının yarılmasına neden oldu. Günlerdir, gerek işlemciler, gerekse de Bloomberg ve Financial Times, kamunun, döviz satışları ile USD/TRY kurunda psikolojik 7 seviyesini savunduğu, Cuma günü küresel iyimserliğin hızla bozulması ile seviyenin (defansın) aşıldığını görüyoruz (bakınız grafik).
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