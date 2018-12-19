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Res-Bir ile KTEZO'dan önemli işbirliği

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Res-Bir ile KTEZO'dan önemli işbirliği
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Göreve yeni seçilen Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım ve beraberindeki bir heyet dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkar Odası’na (KTEZO) nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Mahmut Kanber ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette Res-Bir Başkanı Kayım restoran esnafının yaşamakta olduğu ekonomik sorunları dile getirdi. Kayım ülke turizminin en önemli paydaşları arasında olmalarına karşın sektöre yatırım yapanların yapılan teşviklerden adaletli bir şekilde yararlanamadığından yakınarak Esnaf ve Zanaatkar Odası ile iş ve güç birliği yaparak sektör yatırımcılarının çözüm bekleyen sorunlarına devlet ve hükümet yetkilileri nezdinde farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.

Birlik Başkanı Kayım, Oda Başkanı Kanber ve yönetimine sektörün sorunlarına olan duyarlı yaklaşımları nedeniyle teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Lha

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