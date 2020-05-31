Res-Bir Destek Paketinde eşitlik ve adalet istedi

Res-Bir, ülkede 2000 işyeri ve yaklaşık 20 bin kişiye geçim sağlayan restoran sektörünün sıkıntılarla boğuştuğunu ifade ederek, hükümete, “TC’den sağlanan mali katkıyı eşitlik ve adalet ilkesine uygun kullanma” çağrısı yaptı

Ülkede 2000 işyeri ve yaklaşık 20 bin kişiye geçim sağlayan restoran sektörünün sıkıntılarla boğuştuğunu ifade eden RES-BİR, hükümete TC den sağlanan mali katkıyı eşitlik ve adalet ilkesine uygun kullanma çağrısı yaptı.

RES-BİR açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin etten tırnaktan keserek yaptığı yardımların reel sektörü ayakta ve hayatta tutmadan, haksız rekabeti sonlandırmadan bazı kesimleri ve zümreleri daha da zengin yapacak şekilde kullanılması halinde camia olarak en sert şekilde tepki göstereceklerini vurguladı.

RES-BİR yönetim kurulu adına başkan Salih Kayım yaptığı açıklamada; KKTC halkının yanında olduğunu her konuda hissettiren TC yetkililerine teşekkür ederken yardımların büyük bölümünün kamu maliyesindeki açıkların kapanmasına kullanılacağını geriye kalan kısmın tüm reel sektörü ayakta ve hayatta tutacak şekilde düzenlemeler yapıldıktan sonra piyasaya aktarılması gerektiğine işaret etti.

“ Gelecek olan destek, tüm Reel sektörü ayakta ve hayatta tutacak şekilde düzenlemeler yapıldıktan sonra piyasaya aktarılmalıdır. Bu çok değerli kaynak, reel sektördeki haksız rekabeti ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmadan kullandırılacak olursa, maalesef sadece bazı kesimleri ve zümreleri daha da zengin yapacak.

Toplumun geneline bir yarar sağlamayacağı gibi, herhangi bir katma değer sağlamadan da kaybolup gidebilecek.” Uyarısında bulunan Salih Kayım, turizmin olmadığı, öğrencilerin ülkelerine döndüğü, Güney sınır kapılarının da kapalı olduğu bu süreçte özellikle elektrik-personel-dovize endeksli kira ve yatırımlar gibi sabit giderlerin yüksek olduğu sektörün ayakta durmasının mümkün görülmediğini belirten Res-Bir başkanı Kayım

“ işletmelerin faaliyet göstermeye başlaması ile işyerlerini açamayan, açılımın üzerinden bu kadar kısa bir zaman geçmesine rağmen kapatan bir çok meslektaşımız mevcut iken;

Türkiye Cumhuriyeti’nin etinden tırnağından ayırarak ülkemize gönderdiği destek paketinin tüm sektörlere eşit ve adil dağılımı sağlayacak düzenlemeler yapılarak kullandırılması hayati önem arzediyor. Bu nedenle

ülkemizin markalaşmasına, imajına ve istihdamına büyük katkı sağlayan sektörümüz, ülkemizin üreten ve katma değer sağlayan sektörlerinin başında gelerek, ekonomimize büyük katkı sağlayan RES-BİR olarak bizler tüm camiamızla birlikte hükümeti yakından izlemeye ve uyarmaya devam edeceğiz ” şeklinde konuştu. Lha