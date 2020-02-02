“Refahın artabilmesi için daha fazla üretim yapılmalı”

Başbakan Tatar, uzun vadede refahın artabilmesi için daha fazla üretim yapılarak, rekabet koşullarının oluşturulması, maliyetlerin kontrol edilebilmesi, Elektrik Kurumu’nun vizyonuna bakılması gerektiğini vurguladı

Başbakan Ersin Tatar, 3 ay önce benzeri bir toplantı yapıldığını ve bir takım aşamalar kaydedildiğini ifade ederek, KKTC’nin daha fazla gelişip kalkınabilmesi için, insanlara daha fazla refah mutluluk ve ülkede yaşanabilir ve güvenli bir gelecek için yapılan çalışmaların herkesin ortak temennisi ve mücadelesi olduğunu söyledi.

“KIT KAYNAKLARIN EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ”

Hükümet olarak oluşturulan kadrolarla yapmak istedikleri şeyin, kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi olduğuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, adaletli bir ortamda KKTC ekonomisinin daha da kalkındırılabilmesinin yolunun öncelikli sektörlerin ve bunlara bağlı bir takım yan sektörlerin geliştirilebilmesi, bunun için de tasarrufların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu sebeple Merkez Bankası’nın çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Tatar, kendi dönemlerinde hiç bir zaman kamu bankalarının kredi intentisinde yapılan bir takım girişimlere müdahalelerinin olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetirken serbest piyasayı kendi çizgisinde kendi akışına bırakmak gerektiğini ifade eden Tatar, çok müdahaleci olunmasının bulunulan noktadan gerisine gidilmesine sebep olacağını kaydetti.

Ekonomi kitaplarının ilk sayfalarına bakıldığında ilk yazanın toprağın olması olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, KKTC’nin kaynaklarına bakıldığında, toprağının olduğunu, bunun da çok önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs müzakere görüşmeleri tutanaklarına da değinen Başbakan Tatar, sürüklenilen yol federal bir anlaşma olabileceği gibi, başka alternatifler de olabileceğini söyledi.

45 yıl sonra “ne bıraktıydın, ne bulduydun, farkını kim ödeyecek” gibi söylemlerin bir haksızlık olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, ekonomik vizyonun bir parçasının da KKTC’nin temellerinden kaynaklanan bir düşünce, irade olduğunu ifade etti.

Kredi faizlerinin düşmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Başbakan Ersin Tatar, özellikle lokomotif sektördeki ve diğer sektördeki yatırımcılara, yatırımlarına devam etmeleri çağrısında bulundu.

Kıt kaynakların değerlendirilmesinde ekonomiye yön vermenin, serbest piyasa koşulları içerinde, serbest piyasanın kendi dinamikleriyle ekonominin şekil almasının önemine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, KKTC’ye bakıldığına küçük bir ada ekonomisi görüldüğünü söyledi.

Ekonominin öncü sektörlerinin yüksek öğrenim, turizm, bunlara bağlı tarımsal faaliyetler ve sanayi sektörlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, bütün bunların oluşabilmesi için toprak, sermaye, tasarruf ve insan sermayesinin gerekliliğini vurguladı.

Ülkede ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışacak kişilerin eğitilmesinin de ihtiyaca göre yapılmasının önemine değinen Başbakan Tatar, KKTC’de 55 binin üzerinde çalışma izni ile çalışan insan olduğunu, bunun küçümsenecek bir rakam olmadığını kaydetti.

Ülkede yerel iş gücünün teşvik edilip, kullanılmasıyla, ülke ekonomisinde dışa çıkan paranın da azalacağını ifade eden Başbakan Tatar, bu yönde çalışmalar yapılmasının ekonomiye sağlayacağı faydalara işaret etti.

“DAHA FAZLA ÜRETİM…”

Uzun vadede refahın artabilmesi için daha fazla üretim yapılarak, rekabet koşullarının oluşturulması, maliyetlerin kontrol edilebilmesi, Elektrik Kurumu’nun vizyonuna bakılması gerektiğini vurgulayan Başbakan Tatar, tüm bunların yapılmasıyla ülke için çok daha iyisinin yapılabileceğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, ülkeden ev almak için parasını veren ve evi alamayan bazı yabancıların durumuna da değinerek, yasaların buna izin vermemesi gerektiğini, bu konunda gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Başbakanlık bünyesinde bir komite oluşturulduğunu ve gerekli çalışmaların yapılacağını anlattı.

Adaletin olmadığı yerde ekonominin de gelişemeyeceğini vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, ekonominin ihtiyaçlarına göre 2035 vizyonunda oluşacak bir takım sektör kapasitelerine göre işçi ve oralarda çalışacak kişilerin eğitilmesinin düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

“ORTAYA ÇIKACAK DÜŞÜNCELERİN TAKİBİNİN YAPILMASI ÖNEMLİ”

Ekonominin planlaması için çalıştaylarda ortaya çıkacak düşüncelerin takibinin yapılmasının güzel işlere imza atılması için önemli olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, “Çok daha refah, müreffeh, mutlu güven içinde geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen, gençlerine çocuklarına umut verebilen bir KKTC yaratılmasında sizlerin katkılarının önemi olacak” dedi.