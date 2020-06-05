Reel anlamda normalleşme, finansal anlamda getiri arayışı!

İktisatbak Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasaların temkinli iyimser modu korunuyor.
- Yatırımcılar ruh hali, virüsün reel sektör üzerinde yarattığı tahribattan ziyade, gerek maliye, gerekse de para politikasının görülmemiş derecede desteleyici duruşu ile dün yerine yarına bakma üzerine kuruluyor.
- Bu bağlamda, getiri arayışı Avrupa seansında dün de korunurken, Türk mali piyasaları birkaç gündür negatif ayrışmasına son vererek iyimserliğe eşlik etti: 5 yıllık CDS primi 450 baz puan seviyesine gerilerken, USD/TRY kuru 6,74-6,76 bandında gün boyu salındı. BİST100 endeksi ise günü %0,5’e yakın kazançla tamamladı.
- Düşük faiz ortamı ve dolar bazında oldukça ucuz olan Türk hisse senetlerine, yerli yatırımcılardan gelen talep, endeksi dün önemsediğimiz 109bin seviyesinin üzerine itti.
- Her ne kadar, TCMB’nin her hafta açıkladığı menkul kıymet raporu yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasasından uzak durduklarını gösterse de, küresel düşük faiz ortamı ve getiri arayışı. bir noktada, yabancı yatırımcıya da yeniden Borsa İstanbul’un ev sahipliğine getirecektir.
- Dolar bazında bakılırsa, borsanın tepesinin 51bin dolar olduğu ve şu anda yükselmiş hali ile birlikte 16bin seviyelerinde olduğunu göz ardı edemeyiz. Bu bağlamda, koronavirüs sonrası döneme ait, hikayesi olan, temettü getirisi yüksek şirketlere portföylerde yer verilmesi gerektiği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.
- Dün gözler günün ikinci yarısında Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısına çevrildi. Ekonomiye desteğini tahvil alım programının büyüklüğünü 600 milyar Euro artırarak veren ECB, vadeyi de uzattı. ECB’nin tahminleri aşan hamlesi, küresel piyasalarda alımları destekledi.
- ECB’nin yarattığı risk iştahı ile dolar endeksi sert bir şekilde gerilerken (dolar değer kaybedeken) Euro değerlendi. EUR/USD paritesi 1,1360 seviyesine kadar yürüyerek 11 Mart’tan beri en yüksek seviyeye yükseldi. Teknik manada, 1,1375 seviyesi önem arz ediyor. Aşılması durumunda 1,17 seviyeleri radar menziline girecektir (bakınız grafik).
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