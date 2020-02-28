Rasyonalite kayboldu. Korku endeksi, korkusuz yükseliyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve borsa piyasası analizi şöyle:
- Küresel cephede ise koronavirüsü paniği yaşanıyor. Panik havası "kendi kendini besleyen bir olguya" dönüşerek yayılma ve bulaşma riski taşımaya başladı.
- Ne mi anlatmaya çalışıyorum? COVID-19 nedeniyle petrolün varil fiyatı bu sabah 50 dolara geriledi. Petrol yılbaşında 72 dolar idi. Son 37 günde kayıp %30. ABD borsası Dow Jones son 10 günde %13 düştü. Değer anlamında 1 trilyon dolar buharlaştı.
- Türk mali piyasalarında ise jeopolitik riskin tavan yapması öte yandan küresel havanın da paniği eklenince ciddi bir bozulma yaşanıyor.
- BİST100 endeksi dün günü %4,1 düşüşle tamamlarken, 5 yıllık CDS primleri 320 seviyesine tekrar yükseldi. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Aralıktan bu yana en yüksek seviyeye geldi: %12,7
- 6,16 seviyesini aşması ardından dün bültenimizde belirttiğimiz 6,24 hareketini bu sabah gerçekleşirken, USD/TRY kuru da Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviye yükseldi. Teknik manada geline nokta 7,24 zirvesindeki güç seviyelerini de geçmiş durumda. Lakin, piyasalarda esen panik havası nedeniyle teknik olarak konuşmanın da çok zor olduğunu söylemek gerekiyor (bakınız grafik).
- Dün TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre 21 Şubat ile biten haftada gerçek kişilerin döviz tevdiat hesapları (DTH) 1,1 milyar dolar artarak 112,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Yılbaşına göre sistemdeki toplam DTH 4 milyar dolar arttı.
- Öte yandan, yurtdışı yerleşiklerin TL ve TL cinsi varlıklarda pozisyonlanması aynı haftada 0,6 milyar dolar azaldı. Yılbaşına göre bakılırsa, hisse senedi ve sabit getirili tahvil tarafından yabancı çıkışı 2,9 milyar dolar olmuş.
- Bu sabah itibarı ile piyasaların tansiyonun ölçen VIX endeksi korkusuz bir yükseliş kaydettiğini ve piyasalarda esen panik havasını teyit ettiğini görüyoruz. Piyasa hareketlerinin kontrolden çıkma noktasına geldiğinden endişe ettiğimizi söylemek gerekiyor!
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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