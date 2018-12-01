“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”

Başbakan Erhürman, TC ile imzalanacak olan Mali Protokol konusunda KKTC hükümetinin hazır olduğunu bildirdi ve “Şu anda girişimi Türkiye’den bekliyoruz” dedi

BRT’de Birinci Boyut’a konuk olan Başbakan Tufan Erhürman, Mali Protokol ve Enerji konusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Mali protokolün ne zaman imzalanacağına ilişkin soruya Başbakan şu yanıtı verdi.

“Sayın Fuat Oktay ile görüşmelerimizde ikimizin de ortaya koyduğu arzu Aralık sonu yani yeni yıl gelmeden bu protokolle ilgili, çalışmaları tamamlamış olmaktı ama Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hep söylediğimiz o sistem değişikliği meselesi ve TC’nin bütün dünyada yoğun bir biçimde başka faaliyet içerisinde olması sürekli olarak arzu ettiğimiz hızın gerisine bizi düşürüyor. Biz çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamladık. Biz hazırız aslında siyasi görüşme düzeyinde bu işe start vermeye. Hep şunu söylüyorum bunun teknik düzeyde başlamasını ve ele alınmasını doğru bulmuyorum. Bu arada siyasi bir kararlılık ortaya koymak lazım. Bizim siyasi kararlılığımız Türkiye’den gelecek kaynakların sosyal ve ekonomik kalkınma alanında kullanılmasıdır. Burda siyasi iradenin önce yansıması lazım ve yansıyan siyasi irade teknik heyetlere yol göstermesi lazım. Bugüne kadar aslında bu biraz tersten çalıştı. Teknik heyetler bir anlamda belirledi. Teknik heyetler belirleyemez çünkü siyasi irade bir vizyon koymak zorundadır ve o doğrultuda teknik heyetlerin talimatlandırılması gerekir. Bunu da Oktay’la ve heyetleri ile yapılan görüşmede aktardım, hem fikir olduk. Şu anda girişimi Türkiye’den bekliyoruz. Ama ordan bize bir protokol taslağı gelmesini de beklemiyoruz. Biz kendi taslağımızı zaten çalışmış durumdayız”

Başbakan Erhürman Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan 20-25 gün önce enerji konusunda istediği çalışmanın da yapıldığını ve eline ulaştığını söyledi.

"Bu ülkenin enerji politikasının devlet politikası olarak belirlenmesi gerekiyor. Biz artık şu mantıktan uzaklaşmalıyız gelecek yıl enerji ihtiyacımız şudur hadi bunu yapalım yani bir tür yamalama yapalım olmaz. Ülkede iki temel ihtiyaç var. Daha ucuz elektriğe ulaşmak ve ikincisi de daha temiz enerjiye ulaşmak. Bu ikili vizyon çerçevesinde bu çalışmayı yapacağız”...