“Protokol konusu ciddiyetle ele alınmadı”

Ekonomik protokol konusunun ciddiyetle ele alınmadığını söyleyen Tatar, protokolün gereklerinin yerine getirilmediğini kaydetti

Başbakanlık bütçesi konusunda son sözü alan UBP Genel Başkanı ve Milletvekili Ersin Tatar, Başbakanlık ve ekonomiyi yönetmenin kolay bir iş olmadığına işaret etti.

Son dakika çıkan emirname konusunda eleştirilerde bulunan Tatar, bu konuda Salı günü eyleme gidileceğini söyledi.

Ekonomik protokol konusunun ciddiyetle ele alınmadığını ileri süren Tatar, protokolün gereklerinin yerine getirilmediğini, bu sebeple bütçede de sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

2019-2021 protokolünün hâlâ ortada olmadığına işaret eden Tatar, su projesinin hangi aşamada olduğu konusunda Başbakan Erhürman’dan bilgi istedi.

Kablo ile elektrik gelmesi konusunda da bilgiler isteyen Tatar, çevre yollarının yarıda kaldığını, tamamlanmadığını, bütün bunların ekonomik protokollerin tamamlanmaması sebebiyle mi yarım kaldığını öğrenmek istediğini kaydetti.

Yarım kalan ihale şartnameleri konusuna da değinen Ersin Tatar, hayat pahalılığı ödeneği konusunda da eleştirilerde bulunarak, hayat pahalılığı konusunda yanlış bir yöntem izlendiğini düşündüğünü dile getirdi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı konusunda çok suçlamaların yapıldığını ve bu konuda neler yapılacağını sordu. Tatar, Dome Otel konusunda ise bir kârlılık olmasına rağmen yatırım olmadığının görüldüğünü, bunun araştırılması gerektiğini, bu işin peşkeşle olamayacağını, ihale yöntemiyle çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Özerk kurumlara müdahaleyi doğru bulmadıklarına işaret eden Tatar, Vakıflar İdaresi konusunda doğru tedbirlerin alınarak, doğru kararların verilebileceğine işaret etti.

