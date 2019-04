Property NC Awards’tan Kıbrıs Town Houses’a 11 ödül

Property NC Awards 2019 gecesinden 11 ödülle ayrılan Kıbrıs Developments, başarılarını ödülle taçlandırarak projelerini gururla tescilledi

Bu sene onuncu yılını kutlayan Property NC Dergisi tarafından her iki yılda bir düzenlenen Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek emlak ödüllerinin sahibiplerini bulduğu ‘‘Property NC Awards 2019’’ ödül töreni, 30 Mart Cumartesi akşamı Cratos Premium Hotel’de gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması olan, inşaat sektöründe kalite, malzeme ve iş etiği bilincini kazanmaya teşvik etmek amacıyla sektöre yön veren ‘‘Property NC Awards 2019’da gecede Blue Way Group’un ödüllü markası Kıbrıs Developments, yine farkını ortaya koydu.

Altıncısı gerçekleşen ve Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul sektörünün gelenekselleşen yarışması "Property NC Awards 2019"da sektörde çeşitliliği oluşturan 40 jüri üyesinin yoğun ve uzun soluklu değerlendirmelerinin ardından 38 ödül sahiplerini buldu. 700’ü aşkın davetlinin katıldığı emlak ve inşaat sektörünün en iyilerinin seçildiği görkemli gecede Kıbrıs Developments, Kıbrıs Town Houses projesi ile 11 ödülün sahibi olarak başarısını taçlandırdı. Emlak ve inşaat alanındaki iş dünyasının aynı çatı altında buluştuğu muhteşem gala gecesine Kıbrıs Developments kalabalık bir ekip ile katıldı.

İnşaat sektöründeki 33 yıllık tecrübesi ile her geçen gün kendini geliştirip büyüyerek yaptığı projeler ile sektörde öncü firma olma özelliğine sahip Kıbrıs Developments’ın layık görüldüğü birbirinden değerli ödüller şöyle:

· En İyi Müteahhitlik Şirketi - Kıbrıs Developments

· En İyi Peyzaj Tasarımı - Kıbrıs Town Houses

· En İyi Sürdürülebilir Proje - Kıbrıs Town Houses

· En İyi İç Mimari Tasarım (Konut) - Kıbrıs Town Houses

· En İyi Fonksiyonel Ofis - Kıbrıs Town Houses Satış Ofisi

· En İyi Modüler Tasarım - THE BOX

· Yılın İnovasyonu - THE BOX

· En İyi Pazarlama Kampanyası

· En İyi Site Yönetimi

· En İyi Müteahhitlik Şirketi Websitesi

· En İyi Sosyokültürel Yapı - Gave

Harper Özbirim: “Kıbrıs Town Houses projemizle 11 ödülün sahibi olmak büyük bir gurur. Kıbrıs Town Houses projesinin özünde bulunan değerler tüm Kıbrıslıların ortak değerleridir.’’

Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, ödül töreni sonrasında kendilerini birbirinden değerli ödüle layık gören başta Sayın Mehmet ve Ayşe Kozansoy olmak üzere tüm Property NC ekibine ve jüri üjelerine teşekkürlerini sunarak, sektördeki bir diğer paydaş Property NC Awards organizasyonunun sektörün ve ülkenin gelişmesine büyük katkı koymasından dolayı da tebriklerini iletti. Harper Özbirim, Property NC 2019’da Kıbrıs Town Houses projesinin kazandığı 11 ödülle, büyük bir gurur gecesi yaşadıklarını ifade etti. Property NC 2019’da kazandıkları ödüllerin çeşitliliğine vurgu yapan Özbirim, ‘‘Bu başarıdaki en büyük teşekkürü önce Kıbrıs hak ediyor, Kıbrıs'ımızın eşsiz doğası, zengin sosyo kültürel değerleri, hayranlık uyandıran mimarisi her projemizde bize ilham kaynağı oluyor. Bu ilhamla tasarlamaya başladığımız projelerimizin her boyutunu büyük bir titizlikle irdeliyoruz ve tasarlayıp hayata geçiriyoruz’’ dedi. 2019’un Kıbrıs Developments’in hizmet alanı çeşitliliğini kutladığı bir yıl olacağını da sözlerine ekledi. Gecede mutluluğunu ekibiyle paylaşan Harper Özbirim, sektörü bir araya getiren böylesine güzel bir yarışmada bulunmanın, vizyon ve misyonlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tescillenmiş olmanın önemine vurgu yaparak, Kıbrıs Developments olarak her projelerinde olduğu gibi bundan sonra da doğa dostu, sürdürülebilir, sosyal ve kültürel yaşamı destekleyen, fark yaratan ve sektöre yön veren projelerimiz ile yenilikçi vizyonumuzu sürdürecek ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Town Houses projesinin özünde bulunan değerlerin tüm Kıbrıslıların ortak değerleri olduğunu belirten Özbirim, bu ödüllerle birlikte Kıbrıs Town Houses'a yakışan şekilde bir bölümü daha geride bıraktıklarını belirterek, yeni projenin de çok yakında hayat bulacağının müjdesini verdi