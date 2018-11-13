Aralık sonuna kadar kasım ve aralık maaşları ile 13. maaşlar dahil çeşitli ödemelerle piyasaya 1 milyar 150 milyon TL tutarında para akışı olacak

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, aralık sonuna kadar kasım ve aralık maaşları ile 13. maaşlar dahil çeşitli ödemelerle piyasaya 1 milyar 150 milyon TL civarında bir rakamın sunulmuş olacağını açıkladı.

Denktaş, hiçbir borçlanmaya gitmeden, yerel kaynaklarla birçok ödemenin yapıldığını veya yapılacağını belirterek “Her şey kötü değil” dedi.

2019 yılının halk için değil Maliye için zor bir yıl olacağını belirten Serdar Denktaş, bütçe disiplininin halkın sırtına basılarak değil kayıt dışılıkların üzerine gidilerek getirileceğini söyledi.

Denktaş, işçi ödemeleri için 5,2 milyon TL, ek mesailer için 10, 2 milyon TL, kuraklık ödemeleri için 27 milyon TL, arpa alımları için 22 milyon TL, müteahhitlere 18 milyon TL, KIBTEK’e 18,6 milyon TL olmak üzere olmak üzere Cuma gününe kadar piyasaya 94 milyon TL yansıyacağını açıkladı.

Denktaş, hep sorunlardan bahsedildiğini ancak ekonomik konularda vatandaşa moral verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Her şey kötü değil. Vereceğim rakamlar hiçbir borçlanmaya gitmeden kendi yerel kaynaklarımızla ödenecek. 5,2 milyon TL işçi ödemesi yapılacak. Ek mesailer ile ilgili sıkıntılar aşıldı, 10,2 milyon TL ödenecek. Genel Tarım Sigortası Fonu’na kuraklık ödemeleri için 27 milyon TL bugün (dün) aktarıldı. TÜK’e arpa alımları için 22 milyon TL bugün aktarılıyor. Savunma bütçesinden 18, 6 milyon TL KIBTEK’e yarın (bugün) ödeniyor.

Yatırım kalemlerinden müteahhitlere 18 milyon TL, toplamda 94 milyon TL Cuma gününe kadar piyasaya yansımış olacak.

Aralık sonuna kadar Kasım Aralık ve 13. maaşlar dahil 1 milyar 150 milyon civarında bir rakam piyasaya sunulmuş olacak. Bunun sevinç ve gururunu yaşamalıyız. KKTC Maliyesi bu noktalara ulaşabilmişse bu ekonomik dalgalanmalara rağmen yapılıyorsa Maliye’nin uğraşı eleştiriler olsa bile önemlidir.

Gelecek yıla 825 milyon TL açıkla başlıyoruz ama yıl içine bunu düşüreceğiz. Bu yıl 600 milyon TL ek gelir oldu, ekonomik dalgalanmalar olmasaydı 2018 yılını fazlayla kapatabilirdik. Maliye için 2019 zor bir yıl olacak ama halk için olmayacak. Türkiye ile ekonomik protokol hazır olunca imzalanacak. Bütçe disiplini halkın sırtına basılarak değil kayıt dışılıkların üzerine gidilerek getirilecek.”

Dursun Oğuz’un eleştirisi üzerine Denktaş, Maliye’nin zor bir iş yaptığını, Türkiye kökenli yatırımların gelmediği bir dönemde KKTC kaynaklarından yapılacak ödemelerin önemsizleştirilmemesini istedi.

Denktaş, piyasanın ödemelerle canlandırılacağını böylece Maliye’nin gelirlerinin de artırılacağını kaydetti.

