Piyasanın toparlaması için biraz zamana ihtiyaç var

Türk mali piyasalarında baş döndürücü bir seyir hakim. TCMB kararı ardından dün gün içinde yukarı aşağı yönlü hareketler beklediğimizin altını kalınca çizmiş olsak da, karşılaştığımız dalga boyunun da yorucu olduğunu söylemek gerekiyor

TCMB’nin geç kalmış hamlesi ve 2 yıllık tahvil faizinin %17 seviyesinin üzerinde olmasından mütevellit, 300 baz puanlık Geç Likidite Penceresi üzerinden faiz artırımı (%16,50) piyasanın yeni zirve yapmasını engellese de, döviz piyasasındaki oynaklığı henüz durduramadı

TCMB'nin faiz hamlesi, piyasaların kabullenmediği ve ortodox (geleneksel) para politikası dışında GLP üzerinden yapılması, doğasında hem nitelik hem de nicelik (miktar) anlamında tatminsizlik yaratıyor

Dahası dün günün ikinci yarısında, daha çok kapanışa doğru, Halkbank ile iliği asılsız söylentilerin artması, TL üzerinde değer kaybı yarattı. Halkbank'tan gelen resmi açıklama kısmen de olsa havayı yumuşattı

Faiz artırım kararı öncesinde 4,9290 seviyesini test eden, akabinde faiz kararı ile 4,55 seviyesine gerileyen USD/TL kuru, dün gün sonunda 4,80 seviyesini bir kez daha test etmesi ardından Asya seansında 4,69 – 4,77 aralığında dalgalandı

TCMB faiz artırım kararı ardından dün de tedbir almaya devam etti. Vadeli döviz satım miktarını artırarak faiz kararının etkisini daha da güçlendirmeye çalıştı

TCMB’nin gayretlerine neredeyse siyasi cenahtan gelen güçlü ve piyasa dostu söylemlerin de eklendiğini görüyoruz. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra’da yaptığı açıklamaların finans piyasalarında yarattığı soru işaretleri ardından dün daha piyasa dostu açıklamalar, memnuniyetle karşılandı

Eski tecrübelerden şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, TCMB’nin faiz kararının derhal piyasaları normale döndürmesini beklememek gerekiyor. Tıpkı hastanın ayağa kalkmasının zaman aldığı gibi, piyasanın da toparlaması için biraz zamana ihtiyaç var

7 Haziran tarihinde düzenlenecek olağan TCMB PPK toplantısından beklenen ilave adımlar ve beraberinde para politikasında sadeleşme ihtiyacına kadar, TL’de volatilitenin devam etmesine imkan tanıyoruz

Hülasa, her deprem ardından artçı sarsıntıların yaşandığı unutulmamalıdır. Bu süreç de elbet bir noktada daha sağlıklı bir patikaya oturacaktır. Panik yapmadan beklemek en doğru seçenek olacağını düşünüyoruz

Yurtdışı piyasalarda ise gündemi meşgul eden ana başlıklar arasında Trump ile Kuzey Kore lideri Kim’in görüşmesinin iptal edilmesi haberi ön plana çıkıyor. Artan jeopolitik riskler nedeniyle bir miktar da olsa güvenli limanlara akın görülüyor. Altın ve ABD tahvillerinin değer kazandığını görüyoruz

Makroekonomik cephede ise bugün Almanya’da açıklanacak IFO endeksi, İngiltere büyüme verisi, Türkiye’de kapasite kullanımı ve ABD’de dayanıklı tüketim malı siparişleri takip edilebilir

Yorgun gözlerimiz ise artık yorgunluk veren kurun seyri üzerinde olmaya devam edecektir

Piyasanın bir noktada dengeye ulaşacağını düşünüyoruz. Ankara’nın yeniden piyasa dostu bir çizgiye döndüğü izlenimleri, TCMB’nin ara toplantı ile müdahale etmesi kanımca fay hatları dengeye oturunca piyasaların hafızasında yer alacaktır

Akabinde, ciddi fırsatlar sunan Türkiye tahvilleri ve ucuzlayan hisse senedi piyasaları yatırımcıların dikkatinden kaçmayacaktır



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı



Önemle takip ettiğim bir veridir. Her hafta Perşembe günü açıklanan veri, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları (DTH) basit anlatımla bankalarda tuttuğu döviz mevduatları ile ilgili kuvvetli bilgiler verir.



Bu bağlamda, 18 Mayıs ile biten haftada, USD/TL kurunun 4,44 seviyelerine yükseldiği ve ciddi anlamda dalgalandığı günlerde, bankalardaki döviz mevduatlarının 1,8 milyar dolar azaldığını görüyorum. Kurun geldiği seviyeye nazara satış miktarının sınırlı kaldığını söylemek gerekiyor