Piyasaların yüzünde tebessüm belirdi!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nuun günlük piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel mali piyasalar iyimser bir günü geride bıraktı. İyimserliğin arka planında petrol fiyatlarının istikrar kazanması ve akabinde salgının yayılma hızının bir miktar da olsa ivme kaybetmesi yatıyor
- Piyasalar cephesinde, dün korku endeksi olarak takip edilen VIX 40 seviyesine dayandı. Hatırlanacağı üzere 2 hafta önce 85 seviyesine çıkarak 2008 küresel kriz döneminde geri gitmişti.
- Öte yandan, piyasa tansiyonunda yaşanan iyileşmeyi virüs endişesi bitti diyecek kadar ileriye götüremesek de, Avrupa cephesinden gelen vaka sayısında azalma haberleri, kara bulutları dağıttı.
- Hisse senedi piyasaları, küresel olarak dün coşkulu bir günü geride bıraktı. ABD borsalarında %8’e varan yükselişler görülürken, risk algısının iyileşmesi altın ve diğer kıymetli metal fiyatlarını yukarıya taşıdı: Gümüş son 14 günde %33 değer kazanırken, altın ons fiyatı sadece dün %2 artışla 1,650 doların üzerinde yükseldi. Altının gram fiyatı 360 TL ile Cumaya göre %3 yukarda.
- Türk mali piyasalarında ise dün parçalı bulutlu bir hava hakimdi. Hisse senedi piyasası yurtdışı iyimserliğe ayak uydururken, TL’nin dolar karşısında zayıfladığını gördük. Türkiye’nin yabancı nezdinde risklerini yansıtan 5 yıl vadeli CDS primleri baskı altında kalarak 650 baz puanın da üzerinde yükseldi. Hatırlamak gerekirse, 2018 Ağustos krizinde 600 baz puanın kıyısına gelmiş.
- USD/TRY kurunda yükselişleri TL alım fırsatı olarak görüyoruz (bakınız grafik).
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