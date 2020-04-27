Piyasaların yüzü gülüyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- COVID-19’a karşı alınan önlemler devam ederken, Cuma günü açık olan Türk mali piyasaları, genel hatları ile bakıldığında dengeli bir eğilim kaydetti.
- ABD'de açıklanan mikro bazda bilançoların olumsuz tarafta gelmesi ile Borsa İstanbul kazanımlarını koruyamayarak günü %0,6 yükselişle 98,750 baz puan seviyesinde bitirdi.
- Döviz piyasasında ise, görülmez el yerine, görülmez ayağın durmadan devreye girmesi ile (kamunun döviz piyasasına müdahalesi) USD/TRY kuru psikolojik 7,00 seviyesinin hemen altında işlem görmeye geçen hafta boyunca devam etti.
- Geride bıraktığımız hafta açıklanan makroekonomik veriler, Türkiye ekonomisi üzerinde korona virüsün etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi: Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı önceki aya göre 13,7 puan gerileyerek %61,6 olurken, reel kasım güven endeksi Nisan'da bir önceki aya göre 36,3 puan azalarak 62,3 oldu (bakınız grafikler).
- TCMB tarafından açıklanan verilere göre, gerçek kişilerin Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) 119,5 milyar dolar seviyesine yükselirken, yurtdışı yerleşiklerin TL ve TL cinsi portföyündeki hisse senedi ve tahvil stoğu son 17 haftadır kesintisiz bir şekilde azalmaya devam ediyor (bakınız grafik).
- TCMB'nin brüt döviz rezervleri bu hafta da 2,1 milyar dolar daha gerileyerek sene başında nazaran 27 milyar dolar düştü. Gelinen seviye son 14 yılın en düşük seviyesi olurken, altın rezervleri ise, altın fiyatındaki yükseliş nedeniyle kaydedilen değerleme ile 1,1 milyar dolar artış kaydederek 34 milyar dolara yükseldi.
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