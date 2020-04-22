Piyasaların morali, petrol siyahından da koyu…

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Son 100 yılın en önemli varlık sınıfı olarak gösterilen petrolde yaşananlar, küresel mali piyasaları tabir caizse gerdi.
- Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) Mayıs ayı kontratlarında yaşanan hafta başındaki çöküş, dün bulaşıcılık etkisi ile bizleri ilgilediren Kuzey Denizi petrolü olan Brent’e de sıçradı.
- Brent petrol aktif kontratları, dün bir günde 9 dolar düştü ya da %34 değer kaybına maruz kalarak 17 dolar seviyesine geriledi. Brent, yılbaşında 72 dolar, koronavirüsün patlak verdiği geçen ay en düşük 22 dolara kadar gerilemişti. Bu sabah görülen 17 dolar, son 20 yılın dibi!
- Petrol fiyatlarındaki amansız düşüş, açıkçası birçok ülke, şirket ve hatta fonu ciddi anlamda tehdit ediyor. İlerleyen günlerde, iflas veya yazılan ciddi zarar haberlerini duymak kaçınılmaz görünüyor.
- Enerji fiyatlarında çöküş, küresel resesyonun ayak izlerin taşısa da, özellike siyasi anlamda sorunlar yaşayan, sosyal tarafı da çalkantılı İran, Nijerya ve Venezuela gibi ülkelerde ekonomik sorunlar, istenmeyen neticelere evrilebilir. Enerji fiyatarındaki çöküşün beraberinde nelere gebe olacağını henüz "fatura" anlamında kestiremiyoruz.
- Dün Bloomberg’de okuduğumuz bir raporda, talep yetersizliği ve arz bolluğuna karşı, üretilen petrolün tankerlerde stoklanmaya başlandığını, lakin stoklanacak tanker kıtlığı başlayınca, ekonomik aktivitenin bir göstergesi olan takip edilen Baltık Kuru Yük endeksinin, son günlerde sert bir şekilde yukarı geldiğini, tanker kiralama ve navlun fiyatlarının ise yükseldiği görüyouz. Denge bir kere bozulmaya gerek!
- Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, her ne kadar enerji ihracatçısı ülkeleri, şirketleri ve fonları daha bir yakından ilgilendirise de, günümüz piyasa koşullarında, ülkeler arasında korelasyonun oldukça yüksek olduğu unutulmamalıdır.
- Ne mi anlatmaya çalışıyorum? WTI'da yaşanan çöküş ardından dün de satış baskısı Brent petrole sıçrayınca, küresel mali piyasaların geneline sirayet eden bir panik havası yaşandı. Türk mali piyasaları, petrol ithal eden ülke olmasına rağmen, süreçten olumlu ayrışamadı.
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