Piyasaların gözü PPK toplantısında

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya para ve borsa piyasası ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

AK Parti ile MHP arasında yaşanan siyasi açıklamaların yarattığı endişeye rağmen, Meclis’teki ittifakın devam edeceğine yönelik ağır basan inanışlar, dün TL ve TL cinsi yatırım araçlarını destekledi

Havanın tam olarak olumluya döndüğünü söyleyemesek de, Türk mali piyasaları güne nispeten olumlu bir hava ile tamamladı

USD/TRY kuru bir önceki gün Sn. Bahçeli’nin çıkışı ile 5,87 seviyelerine yükselirken, dün yeniden 5,70 seviyesinin altı test edildi. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bir önceki güne nazaran 30 baz puan gerilerken, hisse senedi cephesine ise karışık bir seyir ardından % 0,8 düşüş görüldü

İçerde siyasi riskler bir miktar da olsa kafaları karıştırmaya devam etse de, dışarda ise riskin adı İtalya olmaya devam ediyor. Ortak para birimi EUR, bir tarafta ABD-AB faiz makası ile (temel) baskı altında kalırken (ABD 10 yıllık % 3,15 ; Almanya 10 yıllık % 0,39), öte yandan İtalya bütçe belirsizliği parite üzerinde baskı kurmaya başladı

Bültenlerimizde uzunca bir süredir EUR’nun yıl sonuna doğru 1,1100 - 1,1250 aralığına yöneleceğinin altını çiziyorduk. Dün, 1,1380 seviyesini test eden parite, son iki ayın en düşük seviyesine geriledi

Bugüne döndüğümüzde, gündemin bir numaralı maddesi TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Piyasa beklentisi faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Bizim de ana beklentimiz bu yönde

Yine de, TCMB’den 25-50 baz puan civarında bir faiz artırımını sürpriz karşılamayacağız. Bu yönde bir adım, TL’de belirgin oranda değerlenmeye neden olabilir (bakınız grafik)

Yurtdışı piyasalarda genel havanın son günlerde bozulduğunu görüyoruz. Bir tarafta ABD’de beklentilerin altında kalan teknoloji karları, ABD’de yükselme eğiliminde olan faizin ekonomiyi olumsuz etkileyeceği beklentisi, Kaşıkçı olayı ile ilgili devam eden süreç ve bomba paketleri paniği hisse senetlerinin adeta çakılmasına neden oldu

ABD borsası Dow Jones sanayi endeksi, son 15 günde % 10 gerilerken, Nasdaq endeksinde 1 günde yaşan kayıp 524 milyar dolar oldu. ABD kapanışlarına paralel Pasifiğin diğer tarafında da hoş bir görünüm yok. Bu sabah Asya endekslerindeki kayıplar % 3’e ulaşmış durumda

Tüm bu olumsuz görünüme rağmen, kısa vadede özellikle de Kasım ayı ortasına kadar, Türk mali piyasalarında temkinli iyimser havanın devam edeceğini düşünüyoruz. Aşağıda detaylandırmaya çalıştığımız üzere, USD/TRY kurunun yeniden 5,50 seviyesine doğru yönelmeye devam edebileceğini düşünüyoruz. Lakin, bu seviyelerin altını orta ve uzun vadede beklemediğimizi, kurun 5,50’li seviyelerde dip yapma arayışına yöneleceğini not ermekte yarar var



USD/TRY



Kısa vadeli bir bakış açsı ile piyasa okumamızın olumsuz olmadığını not etmek gerekiyor. Türkiye’nin son dönemde diplomatik anlamda önemli edinimleri var (Brunson, Kaşıkçı olayı). ABD ile yaşanan ihtilaf sonrası, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump 11 Kasım’da Paris’te yüz yüze görüşecek. MHP’nin yerel seçimlerde ittifak arayışı içinde olmayacaklarını açıklaması ardından kalkan toz bulutunun kısa vadede oturacağını düşünüyoruz (daha büyük resimde erken genel seçim bizi bekleyebilir, göz ardı etmiyoruz). USD/TRY cephesinde 5,85 - 5,90 seviyelerinin üzerinde gecelik bir kapanış görmeden yükselişten söz etmek şu aşamada zor görünüyor. Bu bağlamda, dış politika anlamında Ankara’nın akıllı bir siyaset izlemesi durumunda, kurun Kasım ortasına kadar yeniden 5,50’li seviyelere gerileyebileceğini düşünüyoruz. Olası yaşanacak gerilemenin riskli pozisyonları hafifletmek bağlamında kollanması akıllıca bir yatırım davranışı olacaktır.





Kaynak: Reuters





TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ve USD/TRY



Bugün TCMB’nin olağan PPK toplantısı takip edilecek. TSİ 14:00’da sonuçlanacak toplantıya yönelik büyük bir beklenti yok. 13 Eylül olağan PPK toplantısında agresif bir adım atan TCMB’nin, kurun son dönemlerde daha stabil bir patikaya oturması ve devamında kurun oynaklık seviyesinin de düşmesi ile bugünü pas geçebileceğini düşünüyoruz. Enflasyonla topyekun mücadele programının uzun vadede işe yarama olasılığını düşük görsek de, atılan fiyat indirimi yönünde adımların Ekim ayı enflasyonu üzerinde olumlu etki doğurabileceğini göz ardı etmiyoruz. Dahası, hem kur hem de faiz şoku ile boğuşan reel sektörün finansman maliyetini daha da artırmamak ve bununla birlikte ciddi bir yavaşlamanın başladığını bizlere gösteren pek çok veriye paralel ekonomik aktivitenin daha da sıkışmaması için TCMB’nin bugün adım atmayacağını düşünüyoruz. Yine de, sinyal etkisi bağlamında, 25 veya 50 baz puan gibi ufak bir artırım ihtimalini de tamamen dışlamış değiliz. TCMB’nin adım atması durumunda, TL bugün iyi bir performans sergileyebilir.