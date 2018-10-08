Piyasaların beklentisi Rahibin serbest bırakılması

ABD 10 yıllık tahvil faizinin son 7 yılın zirvesine ulaştığı bir ortamda, her ayın ilk Cuması olduğu üzere, ABD’de açıklanan resmi istihdam raporu, piyasalar tarafından yakından takip edildi

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan İstihdam raporu tahminler paralelinde sonuçlandı. Saatlik kazançlar aylık % 0,3 ile tahminlere paralel artarken, tarım dışı bordrolu çalışan sayısı beklentilerin bir miktar altında kaldı. İşsizlik oranı ise % 3,8 beklenirken % 3,7 geldi

Veri sonrası piyasa yansıması ilk etapta olumsuz olduğunu gördük. EUR/USD paritesi 1,15 seviyesinin altına sarkarken, USD/TL kuru 6,17 seviyelerine varan bir yükseliş kaydetti. Akabinde piyasaların dengeye geldiğini gördük

USD/TRY kuru haftayı 6,12’li seviyelerde tamamlarken, BIST100 endeksi bankacılık hisseleri önderliğinde haftayı artıda tamamladı. Beklentileri oldukça aşan enflasyon rakamları ardından sert satış baskısına maruz kalan tahvil faizleri de bir miktar sakinledi

ABD dolarının piyasa faizi olan ve piyasalarca risksiz faiz olarak görülen 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin % 3,23 seviyelerinde salınmaya devam etmesi (faizin yükselmesi), piyasaları huzursuz etmeye yeni haftada da devam edebilir

Uzun bir süredir tartışma konusu olan danışmanlık şirketi McKinsey’den alınacak hizmete Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan “biz bize yeteriz” diyerek danışmanlık hizmetinin iptal edildiğini duyurdu

Ayrıca, Sn. Cumhurbaşkanı, hafta sonu yaptığı konuşmada “IMF ile işimiz yok, biz o defteri kapattık” dedi

Hafta sonundan sarkan bir diğer önemli satır başı ise, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Sn. Enver Taştı’nın görevden alınması oldu. Sosyal medyada görevden alınma ile yüksek açıklanan enflasyon rakamları arasında bağ kurulsa da, yazılı bir açıklama yapan TÜİK, kurumun dünyanın en şeffaf istatistik kurumları arasında olduğunu belirtti

Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele için bu hafta güçlü bir program açıklanacağını duyururken, gözler Cuma günü görülecek Rahip Brunson davasına çevrilmiş durumda

Son dönemlerde yaşanan iyimser fiyatlamanın arkasında Rahibin serbest bırakılabileceği gerçeğinin yattığını söylemek gerekiyor. Hatırlanacağı üzere geçen haftanın ilk yarısında bu iyimser beklenti ile USD/TL kuru 5,91 seviyelerine kadar gerilemişti. Geçen haftanın ikinci yarısında olumlu beklenti ivme kaybederken, yüksek açıklanan enflasyonun yarattığı moral bozukluğu ile iyimser fiyatlama yerini daha temkinli bir seyre bıraktı

Rahibin serbest bırakılması durumunda, Türk-Amerikan ilişkilerinde olumsuz havanın dağılacağı beklentisi ile ucuzlayan TL ve TL cinsi yatırım araçlarına talep gelebileceğini düşünüyoruz

Makroekonomik cephede ise bugün hava sakin görünüyor



KKTC Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Eylül ayı enflasyon rakamları



DPÖ verilerine göre, tüketici enflasyonu Eylül ayında % 6,20 oranında yükseliş kaydederken, yıllık enflasyon ise % 37,23 seviyesine yükseldi. Enflasyonun, döviz kurlarında yaşanana yükseliş nedeniyle yüksek gelebileceğinden zaten endişe ediliyordu



Alt kalemlere indiğimiz zaman, ana harcama gurupları itibarı ile bir önceki aya nazaran en yüksek artış % 15,13 ile ulaştırmada gerçekleşirken, gıda ve alkolsüz içecekler grubu % 10,41 ; mevsim etkisine bağlı olarak eğitim ana grubunda ise % 6,44 artış görüldü



Eğlence ve kültür kalemi hariç, 11 ana grubun tümünde yükseliş yaşanması, döviz fiyatlarının enflasyon üzerinde genele yayılan bir şekilde baskı kurduğunu gösteriyor