Piyasalarda panik var: Varlık sınıfına bakılmaksınız likiditasyona gidiliyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- Küresel piyasalar virüs endişesi ile hop oturup hop kalkmaya dün devam etti.
- Amerika Merkez Bankası (FED) ardından dün sahneye çıkan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 50 baz puan indirerek %0,25 seviyesine çekti. İngiltere Merkez Bankası’nın kararı bültenimiz okuyan yatırımcılar için sürpriz olmadı.
- Virüs paniği dün gece ABD’yi de etkisi altına almaya başlayınca, Avrupa’ya yönelik uçuşlara 30 gün yasaklama getirildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, virüs krizini salgın “epidemik” olarak tanımlayınca finansal piyasalar çöktü.
- ABD borsa dün geceyi %5 civarında düşüşle tamamlaması ardından bu sabah ABD borsalarının vadeli işlemleri de %5 daha ekside seyrediyor. ABD borsaları Şubat başında test ettiği zirveye göre son 19 günde %21 düşüş yaşanınca, borsalar tanım itibarı ile ayı piyasasına girdi.
- Küresel piyasalarda ise adeta panik havası hakim. İtalya’da hayat dururken, spor müsabakaları (ABD’de NBA) durduruldu. Virüsün hem arz hem de talep tarafından piyasalara vurmuş olması, ister istemez akıllara iflas riskini getiriyor.
- Piyasaların nabzın tutan korku endeksi (VIX) 2008 küresel krizi döneminden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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