Piyasalarda kararsızlık sürüyor

Türk mali piyasaları geride bıraktığımız haftada karmaşık bir seyir izledi

TCMB’nin agresif faiz artırım hamlesi ardından hafta boyunca merakla beklenen eski adı ile OVP, yeni adı ile YEP’in piyasaları tam olarak tatmin edememesi ardından USD/TL kuru yeniden 6,30’lu seviyelere yöneldi.

TL cephesinde devam eden erime ve bu bağlamda yaşanan döviz talebine rağmen, dünya borsalarında esen olumlu havanın (ABD gösterge borsası Dow Jones Sanayi endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinden haftayı tamamladı) yardımı ile içerde BİST100 endeksi haftayı % 1,94 yükselişle tamamlarken, uzun vadeli tahvil faizleri de kabaca 10-20 baz puan düşüş görüldü

Yurtdışı cephede ise bizi ilgilendiren en önemli gelişme İngiltere cephesinde Brexit görüşmelerin çıkmaza girmesi oldu. İngiltere Başbakanı May’in bu bağlamda açıklamaları, Sterlin çaprazlarında sert satışları beraberinde getirdi (bakınız grafik)

TCMB PPK, YEP derken, diplomasi cephesinde gündemin oldukça yoğun olduğu bir haftaya başlıyoruz. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti bu bağlamda oldukça önemli olacak. BM Genel Kurulu toplantılarına katılacak Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor

Öte yandan, 27-29 Eylül tarihlerinde Erdoğan – Merkel zirvesine de son dönemde filizlenen Türk-Alman yakınlaşması açısından önem arz ediyor

ABD Merkez Bankası FED’in olağan FOMC toplantısı 25-26 Eylül’de düzenlenecek. Piyasa fiyatlaması 25 baz puan faiz artırımı için % 100’e işaret ediyor. Faiz artırımından ziyade, FED’in yayımlayacağı tahminler mali piyasalar üzerinde daha fazla belirleyici olacaktır. Gelecekte daha fazla faiz artırım tahmini, doları küresel manada destekleyebilir



USD/TRY



USD/TRY kuru geride bıraktığımız haftayı 6,29 seviyesinden, neredeyse Cuma gününü tepesinde tamamladı. Yeni haftanın ilk kotasyonları da 6,32 seviyesinden bir başlangıca işaret ediyor (gri 6 numara). Bu minvalde, 6,33 seviyesinin üzerine doğru bir hareket daha da yukarda 6,48 seviyesine varan bir yükselişin önünü açabilir (mavi 3 numara). 6,30’un altına gevşemesi durumunda ise, daha da aşağıda yeniden 6,10 seviyeleri gündeme gelecektir (3 numara mor). Bugünkü görünüm, yukarı yönlü hareketin bir miktar daha olası olduğuna işaret ediyor.





Kaynak: Reuters





GBP/USD



İngiltere başbakanı May, Cuma günü AB’nin Brexit ile ilgili 2 teklifi olduğunu açıkladı. Buna göre, İngiltere, AB’de kalmaya devam edebilir veya İrlanda AB’de kalmaya devam edebilir. Birinci teklif, serbest dolaşımın devam edeceği ve İngiltere’nin diğer ülkeler ile istediği anlaşmaları yapamamasına neden olacak. İkinci teklif ise, Britanya'nın bütünlüğünün parçalanması anlamını taşıyor.



May, herhangi bir İngiltere başbakanının bu teklifi kabul edemeyeceği söyleyerek sürecin tıkandığını belirtti. Sözlerini ise “No deal is better than a bad deal" yani “Anlaşma olmaması kötü bir anlaşmadan daha iyidir” şeklinde tamamladı



May’in açıklamaları ardından, Sterlin dolar karşısında sert bir değer kaybına maruz kaldı. Dolar’ın zayıflığı ve EUR/USD’nin 1,18’e dayanması ile 55 günlük ortalamaları geçtiği 1,33 seviyesine varan bir yükseliş sergileyen GBP/USD paritesi, May ardından sert bir satış ile karşılaşarak 1,3050 seviyesine varan bir geri çekilme kaydetti.



Sterlin cephesinde en önemli belirsizlik Brexit olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, anlamlı yükselişten söz edebilmek adına, 55 ve 100 günlük ortalamalarım geçilmesi gerektiğini, öncesinde ise hamle yapmanın riskli olacağını düşünüyoruz.